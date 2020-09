L’Algérie hors de la course à la normalisation avec l’entité sioniste

L’Algérie ne prendra pas part à la course pour la normalisation des relations avec Israël et ne salue pas ce processus, a annoncé dimanche Abdelmadjid Tebboune, Président de ce pays maghrébin, le deuxième après la Tunisie à ne refuser le processus parrainé par les Américains. «Nous constatons qu’il y a une sorte de ruée vers la normalisation. Nous n’y participerons pas et nous ne la cautionnons pas», indique le site Observ’Algérie citant les propos du chef de l’État. Et d’ajouter que la cause palestinienne restait «sacrée» pour le peuple algérien.

LesEmirats arabes unis et Bahreïn sont officiellement devenus les troisième et quatrième pays arabes à reconnaitre Israël. Avec la médiation des États-Unis, ils ont signé mardi dernier, à Washington, les accords de paix prévoyant l’ouverture des ambassades, l’échange d’ambassadeurs, l’établissement des vols et le développement des relations bilatérales dans différents secteurs.Le Président US a affirmé, en marge de cette «normalisation» qu’il s’attendait à ce que 6 ou 7 pays arabes suivent les démarchés réalisées par Abou Dhabi et Manama. L’Arabie Saoudite serait sur la liste, au même titre que le Koweït qui, pourtant, avait rappelé qu’il serait le dernier pays arabe à normaliser ses relations avec Israël. En tout cas, d’ores et déjà, on parle du Soudan qui serait encouragé par les EAU à franchir le Rubicon moyennant la levée du pays de la «liste noire» établie par Washinton pour les pays qui encouragent le terrorisme et l’appui économique à Khartoum. Une délégation du Conseil de transition soudanais qui séjourne à Abou Dhabi serait pressé de franchir le pas.

Les diverses formations palestiniennes ont rejeté et condamné ces accords. Au même titre d’ailleurs que les opinion publiques des pays du Golfe ayant pactisé avec Israël. A Bahreïn, des manifestations se multiplient dans ce sens-là en dénonçant la traîtrise de la monarchie alors que les Emiratis se mobilisent sur les réseaux sociaux pour fustiger la décision de «MBZ», prince héritier émirati qui tourne le dos aux engagements panarabes et propalestiniens de Cheikh Zayed.