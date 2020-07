L’Allemagne accorde plus de 700 millions d’euros au Maroc 

Signés par le ministre de l’Economie et des finances, Mohamed Benchaâboun, et l’ambassadeur d’Allemagne à Rabat, Götz Schmidt-Bremme, ces accords entrent dans le cadre de la coopération financière et technique maroco-allemande, indique un communiqué conjoint.

Selon le communiqué, la signature de ces accords marque le lancement d’un nouvel axe de coopération bilatérale. Il s’agit d’un « partenariat pour encourager les réformes » destiné à accompagner le Maroc dans sa dynamique des réformes engagées, notamment en matière financière, d’amélioration du climat des affaires et de l’investissement, et de renforcement de la régionalisation avancée, le but étant de promouvoir une croissance économique durable et créatrice d’emplois.

Les deux responsables ont réaffirmé la volonté de leurs pays d’œuvrer ensemble dans le sens de la concrétisation des projets inscrits dans le cadre des accords signés et de renforcer davantage la coopération dans ces domaines.