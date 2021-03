L’AMCC publie un guide sur les « Gender Bonds »

Ce guide met en évidence l’importance de l’autonomisation des femmes et de l’égalité hommes-femmes dans le cadre de la finance durable, présente des normes de référence applicables aux « Gender Bonds » et propose des orientations pratiques pour l’émission de ce type d’instruments.

Les « Gender Bonds » sont des obligations qui visent à soutenir l’autonomisation des femmes et l’égalité hommes-femmes à travers le financement d’activités contribuant à ces objectifs, explique la même source. Ces activités peuvent être de natures diverses, concerner différents groupes de femmes et contribuer ainsi à réduire les inégalités entre les sexes et ce, à différents niveaux (humain, social, économique, etc), précise l’AMMC dans un communiqué.

Les entreprises qui envisagent de développer des projets ou activités contribuant à l’égalité homme-femme et à l’autonomisation des femmes, trouveront dans ledit guide un outil permettant de faciliter la mise en place d’un financement adéquat. Les autres parties prenantes, notamment les investisseurs, pourront également s’y référer pour avoir une meilleure compréhension de l’intérêt des « Gender Bonds » et des concepts qui leurs sont liés.

L’AMMC a élaboré ce guide en se basant sur les normes internationales disponibles tout en capitalisant sur l’approche adoptée dans les guides relatifs aux obligations vertes, sociales et durables publiés précédemment. L’introduction de ce nouvel instrument de dette sur le marché marocain élargit davantage les opportunités de financements durables.

La collaboration avec FSD Africa sur ce guide s’inscrit dans la continuité des autres initiatives prises par l’AMMC pour favoriser le développement de la finance durable conformément à ses engagements en la matière. Ce projet a été réalisé dans le cadre d’un accord de coopération entre les deux institutions, visant à promouvoir le développement de la finance durable.