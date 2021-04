L’AMEE certifiée ISO/IEC 20000-1: 2011, une première pour les organismes étatiques

L’AMEE devient le premier organisme étatique au Maroc à obtenir cette certification, en février dernier par Veritas, pour l’ensemble de ses prestations de services informatiques fournies par la Division des systèmes d’informations (DSI), indique un communiqué de l’Agence.

« L’amélioration continue est notre démarche, elle vise la modernisation de nos processus, le renforcement de la culture managériale au sein de l’Agence et l’adoption des principes d’une bonne gouvernance, moderne et efficiente », a souligné le directeur général de l’AMEE, Saïd Mouline, cité par le communiqué. La norme cadre la gestion des processus du système d’information de l’AMEE, notamment la politique de sécurité de l’information, la conception et la gestion des niveaux de services, la gestion des configurations, la gestion des requêtes et incidents ainsi que la gestion des changements et des mises en productions, ce qui permet la maitrise de la sécurité des données et de renforcer l’efficacité de l’Agence et d’assurer la maîtrise du niveau des services délivrés, en interne comme en externe. Cette certification atteste de la volonté de l’AMEE à s’engager pour une structure IT fiable, améliorant la satisfaction des collaborateurs et la performance tout en renforçant son image. Cette norme de certification des services informatiques des organisations affirme le respect de normes de qualité éditées au travers de phases, de contrôles et de procédures mises en place.

La politique de gestion des services a donc pour objectifs la satisfaction des exigences des collaborateurs et des utilisateurs en termes d’offres de services informatiques, la satisfaction des exigences des collaborateurs et des utilisateurs des services informatiques offerts notamment en termes d’accessibilité et de disponibilité, la maîtrise de la sécurité des données et l’amélioration continue des services informatiques. L’AMEE a déjà obtenu la certification ISO 9001 Version 2015 pour sa démarche de management de la qualité.