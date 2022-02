L’Amérique mobilise ses troupes : J. Biden fait preuve de fermeté…

Les Etats-Unis vont déployer 3 000 militaires en soutien aux forces de l’OTAN dans plusieurs pays d’Europe de l’Est, ont rapporté mercredi plusieurs médias américains, citant un haut responsable de l’administration américaine non identifié.

Conformément aux instructions du président Joe Biden et aux recommandations du secrétaire d’Etat à la Défense, un millier de ces soldats seront redéployés d’Allemagne vers la Roumanie, et 2 000 autres seront envoyés de la grande base US de Fort Bragg, en Caroline du Nord, vers l’Allemagne et la Pologne, a précisé la source en question. «Ces forces ne combattront pas en Ukraine […] Ces mouvements ne sont pas permanents, ils répondent aux circonstances actuelles», a encore souligné le haut responsable, ici cité par l’AFP.

Depuis plusieurs semaines, Washington et certains de ses alliés accusent la Russie d’envisager une invasion du territoire ukrainien, ce que Moscou dément catégoriquement. La Russie, de son côté, exprime ses craintes quant à sa sécurité, liées à l’extension de l’OTAN vers l’est et à la perspective de livraisons d’armements offensifs à l’Ukraine, pays voisin.

Moscou a proposé à Washington et à l’OTAN des traités prévoyant un renoncement de l’Alliance atlantique à tout élargissement à l’est et un retour à l’architecture sécuritaire construite en Europe après la fin de la guerre froide. Les Occidentaux refusent à ce jour les demandes russes, invoquant le caractère défensif de l’Alliance atlantique d’une part, et la souveraineté des Etats qui doivent selon eux rester libres de choisir leurs alliances, d’autre part.

Lors d’un entretien téléphonique avec le Premier ministre britannique, le président russe a regretté que l’OTAN ne réponde pas aux inquiétudes de son pays en matière de sécurité. Des propos faisant écho à d’autres tenus la veille. «L’OTAN [n’est] pas prête à répondre de manière adéquate aux préoccupations raisonnables russes mais se cache derrière la prétendue politique des portes ouvertes de l’Alliance qui contredit le principe fondamental de l’indivisibilité de la sécurité». Propos tenus par Vladimir Poutine à Boris Johnson.