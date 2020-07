L’AMIC change de conseil d’administration et de président  

L’Association Marocaine des Investisseurs en Capital (AMIC) a nommé, à l’issue de son Assemblée générale tenue un nouveau Conseil d’Administration qui a élu, à l’unanimité, Tarik Haddi à la présidence. Le nouveau président sera secondé dans sa mission par un nouveau bureau, organe de direction chargé de définir et de veiller à la mise en œuvre des choix stratégiques, indique l’AMIC dans un communiqué.

Ledit bureau est composé d’un Vice‐Président et d’une Trésorière, à savoir le Directeur Général d’Attijari Invest Fouad Chaguer, et la Directrice Exécutive de MITC Capital Dounia Boumehdi. Les quatre autres administrateurs nommés sont Bassim Jaï Hokimi, Président Directeur Général, Atlamed, Farid Benlafdil, Partner et Directeur d’Investissements, AfricInvest, Hassan Laaziri, Administrateur Directeur Général, CDG Invest PME et Adil Rzal, Président Directeur Général, Upline Investments, ajoute la même source.

A l’occasion de sa nomination, T. Haddi qui succède à la tête des investisseurs en capital à Adil Rzal, a fait part de sa grande fierté d’avoir été élu Président de l’AMIC par son Conseil d’Administration, notant que « dans un contexte économique marocain et mondial difficile, je suis convaincu que le capital investissement, mode de financement et d’accompagnement créateur de valeur, responsable et durable, constituera un des piliers du nouveau modèle de développement, de la compétitivité des PME marocaines et donc de la relance de notre économie. Je m’efforcerai de poursuivre et accélérer les réformes du secteur en renforçant les partenariats avec toutes les parties prenantes ».

T. Haddi a également salué le travail remarquable accompli par son prédécesseur ces deux dernières années qui a renforcé le rôle de catalyseur de l’AMIC auprès des entrepreneurs, des pouvoirs publics, des investisseurs et des gérants de fonds et qui a contribué à faire rayonner plus largement le secteur. Pour sa part, Adil Rzal qui clôture sa présidence, a fait état des réalisations de l’AMIC durant son mandat, notamment le maintien du dialogue continu avec les pouvoirs publics, les bailleurs de fonds et les instances représentants les entreprises, avec comme objectif d’appuyer le rôle du capital investissement au Maroc comme une solution efficace de financement et d’accompagnement des TPME tout en étant une classe d’actif rentable pour les investisseurs.

En tant que nouveau Président, T. Haddi envisage aussi de poursuivre les efforts de l’AMIC qui ont abouti, en moins de 20 ans, à l’accompagnement de plus de 220 entreprises et à la levée de près de 20 milliards de dirhams pour financer les entreprises et les projets d’infrastructure avec un impact positif tant sur la croissance que sur les aspects ESG. Actif depuis près de 15 ans dans le capital‐investissement, T. Haddi est Fondateur, Administrateur et Directeur Général d’Azur Partners et d’Azur Innovation Management, deux sociétés de gestion indépendantes. Doté d’une solide expérience de dirigeant dans le secteur bancaire acquise au sein du Crédit Agricole du Maroc, il crée, en 2010, Afoulki Invest, un incubateur pour start-ups innovantes ainsi que le fonds d’investissement Nebétou. A partir de 2018, il structure le Fonds Azur Innovation dédié aux start-ups innovantes à fort potentiel dans le cadre du dispositif Innov Invest.