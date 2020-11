L’ANAM sanctionne trois cliniques privées sans les nommer

Trois cliniques seront provisoirement suspendues du mode tiers payant dans le cadre de la convention nationale conclue entre les organismes gestionnaires de l’AMO et les médecins et les établissements de soins du secteur privé, a annoncé mardi Khalid Lahlou, directeur général de l’Agence nationale de l’Assurance Maladie (ANAM). On regrette que la transparence de l’Agence reste limitée au point de ne pas mettre a l’index les contrevenants. Histoire de donner l’exemple…