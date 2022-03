Lancement réussi du satellite Noor-2 : L’Iran se rêve en puissance spatiale

« Le satellite Noor-2 a été placé à une vitesse de 6,7 km/s et en 480 secondes après son lancement », précise l’agence selon laquelle « la mission de ce satellite est la mesure et la reconnaissance ».

La semaine dernière, – le général de brigade Amir Ali Hajizadeh, commandant des Forces aérospatiales du CGRI, avait annoncé le lancement réussi du premier satellite iranien à combustible solide, soulignant que son pays était prêt à lancer de nombreux satellites à l’avenir.

Selon lui, « l’Iran lancera de nombreux satellites dans l’espace avec des moteurs bon marché, et les nouveaux satellites iraniens sont constitués d’objets non métalliques et non composites et leurs motifs sont inamovibles, ce qui augmentera l’énergie des missiles et les rendra plus économique en termes de cout.»

Issa Zareepour, ministre iranien des Communications et des Technologies de l’information, avait affirmé auparavant que « l’Iran est capable de fabriquer n’importe quel satellite ».

« L’Iran est devenu l’un des dix pays au monde qui disposent de la technologie pour lancer des satellites dans l’espace », a-t-il fait remarquer, soulignant la capacité de fabriquer n’importe quel satellite à la lumière des énergies de la jeunesse iranienne.

Le 13 février dernier, les autorités iraniennes avaient révélé qu’elles préparaient un plan de construction d’une nouvelle base spatiale dans le sud-est du pays pour lancer des satellites. « La construction d’une telle base spatiale permet la consolidation des relations entre l’Iran et des pays amis, comme la Chine et l’Inde, dans le domaine de l’exploitation des technologies spatiales », a déclaré Nasrallah Ebrahimi, responsable des affaires administratives dans la zone Chabahar Free, dans un communiqué publié à l’issue de sa rencontre avec le chef de l’Organisation spatiale iranienne.

En avril 2020, l’agence de presse iranienne ISNA a annoncé que les gardiens de la révolution iraniens avaient lancé le satellite Noor-1 à des fins militaires. Trois mois plus tard, en juillet 2020, le satellite Noor-1 a pu prendre des photos de haute résolution la plus grande base aérienne US en Asie occidentale d’Al Udeid au Qatar.

Selon l’agence de presse iranienne officielle IRNA, quatre satellites iraniens sont entrés dans la phase « test final » au début du mois dernier, pour être bientôt prêts pour leur lancement et leur placement en orbite autour de la Terre.

L’agence a indiqué que les quatre satellites iraniens, ainsi que le moteur spatial et la masse de transmission orbitale du satellite sont parmi les réalisations les plus importantes de l’industrie spatiale iranienne, au cours des deux dernières années.

L’Iran aspire à figurer parmi les cinq premiers pays du monde dans le domaine de l’espace d’ici quelques années, selon une déclaration de Mohammad Javad Azari Jahromi, ancien ministre iranien des Communications et des Technologies de l’information.