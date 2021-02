L’ancien président tunisien Moncef Marzouki, apporte son soutien à M. Monjib

Moncef Marzouki s’est solidarisé avec l’historien et militant Maâti Monjib, condamné le 27 janvier à un an de prison ferme, assorti d’une amende de 15 000 dirhams au total pour «atteinte à la sécurité intérieure de l’Etat» et «escroquerie». «Toute ma sa solidarité avec Maâti Monjib ainsi que tous les prisonniers d’opinion au Maroc» a indiqué l’ancien président tunisien sur sa page Facebook.