L’argent électoral a coulé à Casablanca et Tiflet : AFG et PSU dénoncent

A Casablanca, des militants du PSU ont été interpelés non sans brutalités-lors de leur protestation contre des propositions d’argent faites aux électeurs. Dans un communiqué, le bureau politique du parti a «condamné fermement ces pratiques, qui sont rejetées par toutes les normes et qui mettent à mal les conditions d’une concurrence honnête et loyale». La formation a indiqué se réserver«le droit de prendre toutes les mesures légales pour faire face à cette situation et à ses conséquences», tout en appelant à la mobilisation «contre cette approche qui détruit les règles de la démocratie».

A Tiflet, devant l’école Ibn Zeydoun servant de lieu de vote, le GhassaneI ben Ouazi, militant AFG,a protesté contre l’inaction de la police et des autorités locales, présents selon lui au moment des faits qu’il reproche nommément à Abdessamad Archane, candidat du Mouvement démocratique et social (MDS). En 2015 et en sa qualité de secrétaire général du parti, Archane et six autres personnes ont déjà été convoqués par la justice à Rabat pour des soupçons de fraudes électorales.

G.Iben Ouazi a nommé aussi Driss El Ghali, tête de liste du Parti de l’environnement et du développement durable, qui aurait selon lui «distribué de l’argent sur les lieux [de la vidéo, ndlr], à bord d’une voiture dont le matricule est documenté».«Le parti de la Gazelle et Archane distribuent de l’argent au vu et au su de tous, mais nous n’allons pas nous taire», a-t-il lancé dans la séquence enregistrée en direct, tout en précisant ne pas être en campagne.

A sa remise en liberté, Ghassane Iben Ouazi a indiqué que des procès-verbaux ont été réalisés, tout en notant«le comportement noble» des agents du commissariat et la mobilisation des militants de l’AFG, de l’USFP et des associatifs qui se sont rendus sur place.