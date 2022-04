Largesses saoudiennes pour J. Kushner : Une affaire de 2 milliards de dollars…

Selon le rapport « l’investissement de deux milliards de dollars pour le gendre de l’ancien président Donald Trump, Jared Kushner, dans le fonds du prince héritier saoudien Mohammed ben Salman, soulève des questions sur l’éthique des affaires dans la période post-Maison Blanche. » La BBC précise que « la société de capital-investissement détenue par Kushner a obtenu l’investissement, après que Ben Salmane a annulé une série d’objections de conseillers des fonds souverains».

Le rapport ajoute que D. Trump a établi des relations avec des membres de la famille du royaume saoudien. « Et à l’instar de Trump, Kushner est arrivé à la Maison Blanche en tant qu’homme d’affaires sans expérience en politique étrangère… Mais il est rapidement devenu une alternative incontournable pour Trump à l’étranger et l’architecte d’une grande partie de la stratégie de l’administration au Moyen-Orient », poursuit le rapport. Et de rappeler comment lors de sa campagne électorale, le candidat Trump avait adopté une position dure envers le royaume, surtout lorsqu’il a déclaré que l’Arabie devrait payer en échange de la protection qui lui est assurée par les Américains.

Le rapport croit deviner que deux mois seulement après son entrée en fonction, D. Trump a accueilli MBS à la Maison Blanche pour une réunion dans le bureau ovale et que c’est vers cette époque-là que lui et J. Kushner et se sont rencontrés pour la premier fois.

Le rapport rappelle aussi que « Trump s’est rendu en Arabie saoudite huit semaines après son investiture, dans la première étape lors de son premier voyage à l’étranger », soulignant que l’administration US « n’a jamais puni les dirigeants saoudiens pour le meurtre du journaliste saoudien du Washington Post Jamal Khashoggi ni pour leurs actions militaires au Yémen ».