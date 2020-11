L’armée à la tête de 13 régions au Mali 

Le nouveau découpage régional au Mali qui a porté les régions de 15 à 20 profite aux militaires décidés à mettre en place la nouvelle politique de défense. Ainsi, 13 militaires proches d’Assimi Goïta, vice-président chargé des questions de défense et de sécurité et homme fort de la junte, ont été nommés à la place de civils pour diriger la plupart des régions. Décision qui n’est pas pour plaire à l’opposition et encore moins aux défenseurs des droits humains.