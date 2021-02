L’armée de l’air algérienne fait le plein de Sukhoï

Annoncé en septembre 2019 par le site algérien d’information militaire Menadefense, le contrat liant l’armée algérienne au constructeur russe Soukhoï portant sur l’acquisition de 16 chasseurs lourds Su-30MKA (Flanker-C) serait arrivé à sa phase finale. En effet, selon Military Watch Magazine, le premier de ces chasseurs est sur le point d’être livré à Alger.

Selon Menadefense, le contrat a été signé lors du Salon international aérospatial de Moscou (MAKS) qui s’est tenu entre le 27 août et le 1er septembre 2019. Il comprend également un kit de modernisation pour les Su-30MKA déjà en service en Algérie.

L’intégration du Su-30MKA (Flanker-C) dans les forces de frappe aérienne de l’ANP permet à l’Algérie de s’assurer « une domination aérienne, l’escorte des bombardiers, l’interception d’appareils ennemis et enfin les frappes contre des objectifs au sol avec des bombes et des missiles intelligents», assure à Sputnik Akram Kharief, directeur de Menadefense. Le général-major Hamid Boumaïza, commandant de l’Armée de l’air algérienne, qui a conduit la délégation algérienne au salon MAKS 2019, a également conclu un autre contrat relatif à l’achat de 14 MiG-29M (monoplace) et MiG-29M/M2 (biplace), ajoute la même source qui affirme que la livraison de ces appareils «a déjà commencé». «En 2020, l’Algérie a reçu ses premiers aéronefs d’un escadron de MiG-29M/M2 qui serviront à remplacer les MiG-29S et les MiG-25 qui seront prochainement mis hors service», a-t-il précisé. Le montant de ces deux contrats est estimé entre 1,8 et 2 milliards de dollars, pièces de rechange et armements compris, précise Menadefense.

Par ailleurs, le directeur de Menadefense confirme «l’existence de négociations entre l’Algérie et la Russie sur l’acquisition d’un escadron de 14 appareils de l’avion furtif de 5e génération Su-57».

En décembre 2019, la même source rapportait que l’Armée de l’air algérienne avait conclu deux autres contrats pour l’acquisition de 14 bombardiers à long rayon d’action Su-34 et de 14 appareils Su-35. Deux autres contrats en option pour l’achat de Su-34 et Su-35 (respectivement 14 appareils) avaient également été signés dans le but de remplacer les avions qui seront retirés dans les prochaines années.