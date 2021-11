L’armée éthiopienne débordée par les rebelles : Les villes de Dessi et Kobolcha perdues

La progression rapide des rebelles au cours de ces trois derniers jours inquiète à Addis-Abeba. Dimanche soir, le gouvernement a démenti la prise des deux villes affirmant que de « violents combats » étaient en cours. La situation militaire reste floue dans cette région du Wollo, situé à 400 km au nord d’Addis-Abeba.

Si l’on sait que les rebelles tigréens sont entrés dans les deux principales villes régionales, Dessie et Kombolcha, difficile de savoir s’ils les contrôlent complètement, notamment à cause de la coupure des télécommunications. Difficile aussi d’estimer la force de frappe de l’armée fédérale, qui assurait lancer une contre-offensive.

Le gouvernement éthiopien a démenti dimanche soir les revendications des rebelles tigréens concernant la prise de deux villes stratégiques du nord du pays, affirmant que ses soldats se battaient encore pour le contrôle du territoire. « Il y a actuellement de violents combats sur les fronts de Dessie et de Kombolcha », a déclaré le porte-parole du gouvernement, Legesse Tulu, lors d’une conférence de presse.

Ce qui ressemble de plus en plus à un coup de force des rebelles tigréens, pourrait un peu plus leur dégager la voie vers le sud et donc vers Addis-Abeba.

Quelques leaders tigréens font de la capitale leur objectif militaire, mais une source bien informée assure que d’autres membres du TPLF regarderaient à l’Est. Ils chercheraient plutôt à couper la route qui relie Addis-Abeba à Djibouti pour mettre fin au blocus du Tigré.

Dans leur progression, les rebelles tigréens pourraient être aidés par une autre insurrection, devenue son allié. L’Armée de Libération Oromo prétend avoir conquis une ville à une cinquantaine kilomètres au sud de Dessie.