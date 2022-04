L’armée iranienne fait son show : Tel-Aviv s’inquiète des drones iraniens

Les médias israéliens ont estimé que « le drone hyper-performant qui a été testé aujourd’hui est un drone baptisé « Kamman 22″ capable de survoler une distance de 3000 km, c’est-à-dire il peut couvrir Israël ». Ils ont ajouté que « L’Iran développe ses capacités militaires avec des drones capables d’attaquer, et cette question a été évoquée dans le discours du président iranien, qui a adressé un message de mise en garde contre Israël s’il attaque le projet nucléaire iranien », promettant que « si Israël attaquait l’Iran, cette dernière attaquerait le centre d’Israël. »

Les médias israéliens ont assuré que « les drones d’attaque, qui pendant des années représentaient une menace moins importante, constituent aujourd’hui une menace bien plus importante que ce que nous avons connu les années précédentes ».

Ces commentaires israéliens interviennent après que « l’armée iranienne aie révélé plus tôt dans la journée qu’elle possédait de nouvelles armes et équipements militaires, notamment une version moderne du système de défense antiaérien « Tactical Sayyad », version améliorée du système de défense antiaérien « Martyr Sayyad ». La nouvelle version de ce système de défense anti-aérienne, radar et lanceur de missiles sont placés sur un seul châssis, ce qui lui assure plus de mobilité et donc de manoeuvrabilité.

Le président Ibrahim Raisi a évoqué les capacités de l’armée iranienne et les progrès réalisés dans les industries de la défense, mettant en garde l’occupation israélienne contre toute action contre son pays. D’ailleurs, des analystes ont assuré que Téhéran n’hésite pas à se jouer des nerfs israéliens. Ainsi, une carte détaillée des cibles « nucléaires » israéliennes aura été remise à Tel-Aviv. Signifiant de la sorte que les positions névralgiques en Israël n’échapperaient pas aux missiles iraniens en cas d’attaque…