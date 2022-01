L’armée israélienne démonétisée : La résistance palestinienne menace…

Le rapport annuel a déclaré que la confiance du public envers l’armée israélienne a diminué de 90 % au mois de juin, et à 78 % au mois d’octobre de l’année 2021. Le rapport a souligné qu’il s’agit du niveau de confiance le plus bas que le public israélien ait accordé à l’armée israélienne, depuis 2008.

Dans ce contexte, Isaac Herzog, président israélien, a déclaré dans un tweet que « le rapport sur la démocratie qui m’a été présenté aujourd’hui, reflète une tendance inquiétante concernant la confiance du citoyen israélien dans les diverses institutions de l’État ». Ajoutant que « cette tendance se ressent dans le discours public sur les réseaux sociaux, dans les médias, ainsi que dans la rue, et peut être observée au quotidien ».

Sur un autre registre, des sources égyptiennes de haut niveau ont laissé entendre que les groupes de résistance palestiniens seraient mécontents du non-respect par Israël de l’accord du cessez-le-feu parrainé par l’Égypte, qui obligeait le régime sioniste à réduire le siège de Gaza afin de relancer le processus de reconstruction sur les ruines laissées par la guerre.

Ces dernières heures, les responsables des services de renseignement égyptiens ont eu des contacts séparés avec les dirigeants de la Résistance palestinienne, dont le Hamas et le Jihad islamique, au cours desquels ils ont principalement discuté de la détérioration de la situation dans la bande de Gaza, de l’état actuel des tensions et des mesures provocantes israéliennes.

« Le 3 janvier, la Résistance palestinienne a lancé un ultimatum à Israël lui demandant de prendre des mesures concrètes pour lever le siège imposé à Gaza et lever les obstacles liés au début du processus de l’opération de reconstruction dans la bande de Gaza », a rapporté le journal Rai-Al-Youm citant des sources égyptiennes. « La Résistance palestinienne a fortement averti les responsables israéliens que si le régime sioniste poursuit ses politiques provocatrices, toutes les options de la Résistance vont être mises sur la table et Israël devra s’attendre à de nouvelles surprises », a ajouté le même journal. Dès lors, en vue «d’éviter une deuxième opération de l’épée de Qods, le médiateur égyptien a effectivement informé la partie israélienne du message de « colère » de la Résistance palestinienne, et a discuté avec les responsables israéliens de la nécessité pour ces derniers de fournir les dispositifs nécessaires et de prendre des mesures concrètes permettant le démarrage des travaux de reconstruction à Gaza », selon les sources égyptiennes.

Pour rappel, Ismaïl Haniyeh, chef du bureau politique du Hamas, a déclaré que l’opération de « l’épée Qods » était un prélude à une confrontation globale avec le régime sioniste et que la Résistance se poursuivrait jusqu’à la libération de l’ensemble du territoire palestinien. De son côté, Daoud Shehab, un des chefs du Jihad islamique, a confirmé que l’occupation israélienne pratiquait toujours son agression contre le peuple palestinien et rechignait à lever le siège injuste contre la bande de Gaza, dénonçant Israël pour le renforcement du blocus imposé aux Gazaouis. « La Résistance palestinienne ne restera pas les bras croisés devant les mesures provocatrices israéliennes et ne permettra pas aux occupants de changer les équations du conflit », a-t-il averti.