L’armée israélienne gênée par la montée en puissance du Hamas

Amir Bohbot, analyste israélien et spécialiste des affaires militaires du site d’information Walla, a révélé que les services de sécurité d’Israël étaient bien choqués quant aux capacités des Brigades Al-Qassam, branche militaire du Hamas, dans la fabrication des missiles à longue portée, pouvant atteindre Haïfa.

« Les services de sécurité se demandent comment les Brigades de Qassam ont réussi à fabriquer des missiles R-160, malgré leur stricte surveillance sur la bande de Gaza », a réaffirmé A. Bohbot citant des sources « très concordantes».

« Deux missiles de type R-160 ont déjà été tirés vers Haïfa depuis la bande de Gaza et seul un missile a été intercepté par le Dôme de fer avant qu’il ne se soit abattu sur la ville. Le deuxième a échappé aux radars », a expliqué l’analyste. Lequel ajoute sur la foi de déclarations faites par «un officier isrélien de haut rang que le chef du renseignement militaire israélien a déclaré, lors d’une réunion en décembre 2013 que le Hamas disposait des missiles ayant la capacité de frapper Haïfa. L’officier a ajouté que même si Israël détruisait les dépôts d’armes et les ateliers de fabrication d’armes à Gaza, le Hamas serait encore en mesure de produire des missiles à longue portée ».

Pour sa part, la chaîne 11 a récemment diffusé un documentaire en cinq épisodes, intitulé « l’Heure de la Vérité », qui couvre les activités d’une branche du Hamas qui agit à l’extérieur de la bande de Gaza. Le documentaire montre comment cette branche du Hamas œuvre pour déséquilibrer les rapports de force avec Israël au profit de la Résistance palestinienne, en transférant des armes à Gaza et en optimisant certains types d’armements du Hamas. Le documentaire laisse entendre que les tentatives du Mossad vont bon train pour entraver les activités du Hamas à l’extérieur de la bande de Gaza. Par exemple, les agents du Mossad procèdent à des missions d’assassinat et d’enlèvement en Jordanie, en Tunisie, aux Émirats arabes unis, en Syrie, en Turquie, au Liban, en Malaisie et en Ukraine.

Par ailleurs, un ancien responsable du Service de sécurité intérieure israélien a déclaré lors d’une interview avec la chaîne 13 que le Hamas n’était plus un « groupe de miliciens ou une organisation terroriste » mais plutôt une véritable armée parfaitement prête au combat.