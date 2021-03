L’armée israélienne resserre l’étau sur le Hamas: Des arrestations en pelle en Cisjordanie

Le Club des prisonniers palestiniens (non gouvernemental) a déclaré, mercredi 24 mars, dans un communiqué, relayé par l’Agence turque Anadolu, que l’armée d’occupation a arrêté 22 Palestiniens dans les villes de Ramallah et Al-Bireh (centre), Jénine et Tubas (nord), Bethléem et Hébron (sud). Il a expliqué que l’armée d’occupation avait arrêté 11 citoyens palestiniens de la ville de Jénine, sans préciser le nombre de détenus dans les autres villes. Une source du Hamas a déclaré à Anadolu, sous couvert d’anonymat, que deux de ses dirigeants ont également été arrêtés. L’armée d’occupation « avait arrêté Jamal al-Tawil, chef du Hamas, âgé de 59 ans, environ deux semaines après sa libération d’une détention administrative de huit mois (sans inculpation ni procès) », tout en ajoutant que le même sort a été subi par le chef du mouvement Hamas, Bajes Nakhlah, 55 ans, du camp de Jalazone, au nord de Ramallah. B. Nakhlah « avait été arrêté plusieurs fois auparavant et libéré il y a à peine quelques mois de sa dernière détention ». Et d’ajouter que les arrestations s’étaient également étendues aux membres du mouvement (sans mentionner le nombre), y compris Awab, le fils de l’ancien membre du Conseil législatif palestinien Ahmed Moubarak.

Le mouvement a exprimé sa préoccupation face aux arrestations et aux poursuites de ses membres par l’occupation, et ce à l’approche des prochaines élections législatives palestiniennes du 22 mai et les élections présidentielles du 31 juillet. Auparavant, l’armée israélienne avait arrêté d’éminents dirigeants du Hamas en Cisjordanie, à savoir, Mustafa Al-Shunar, Adnan Asfour, Yasser Mansour, Khaled Al-Hajj, Abdel-Basit Al-Hajj et Omar Al-Hanbali.

Au cours des dernières semaines, les renseignements israéliens ont convoqué un certain nombre de dirigeants du mouvement en Cisjordanie et les ont mis en garde contre toute participation au processus électoral, selon des sources du Hamas.

A rappeler que Benyamin Netanyahu qui effectuait une visite à Beer-Sheva, a été évacué par sa sécurité alors qu’une roquette tirée depuis Gaza est tombée près de la ville. L’armée israélienne a en réponse bombardé des positions du Hamas.

Une roquette tirée depuis la bande de Gaza s’est écrasée le 23 mars au soir dans un champ près de Beer-Sheva, la plus grande ville du sud d’Israël, a annoncé l’armée israélienne.

L’attaque s’est produite alors que le Premier ministre israélien était en tournée électorale de dernière minute dans la ville. Le tir a déclenché les sirènes, mais aucun blessé ni dommage n’a été constaté.

En réaction, des avions et des hélicoptères de Tsahal ont «frappé un site de fabrication de roquettes du Hamas et un poste militaire», a fait savoir l’armée. De son côté, Benny Gantz, ministre israélien de la Défense a demandé une consultation de sécurité à la suite du tir.

Une vidéo qui montrerait le chef du gouvernement israélien en train d’être escorté par ses gardes du corps d’un restaurant de Beer-Sheva le soir du 23 mars a été diffusée suite aux informations sur l’attaque.

En 2019, des roquettes ont été tirées depuis la bande de Gaza sur la ville d’Ashdod alors que B. Netanyahou, animait un meeting électoral retransmis en direct. Il a été contraint de suspendre son discours avant d’être évacué par ses gardes du corps.