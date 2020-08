L’armée marocaine se renforce sur les plans humain et industriel 

La composition de l’armée de réserve au Maroc connait une évolution. Le Dahir n°1.20.71, datant du 25 juillet 2020 et publié au Bulletin officiel du 4 août, prévoit d’apporter une modification à l’article 3 de la loi 5.99 du 25 août 1999 relative à la réserve des Forces Armées Royales.

L’amendement porte sur un élargissement de ce corps des FAR pour intégrer le «personnel des établissements et entreprises publics, les personnes morales de droit public ou de droit privé, ayant reçu une formation militaire au sein d’un établissement relevant des Forces armées royales, parmi les officiers de réserve». Cette modification concerne notamment les 15 000 assujettis aux services militaires ayant commencé le cycle de leur formation en septembre 2019.

L’armée de réserve des FAR se compose de deux corps : un pour les officiers et un autre pour les sous officiers. Le premier comprend «les officiers de carrière libérés de leur service actif pour toute autre cause que l’inaptitude définitive à servir ; des assujettis au service militaire ayant accompli le service actif ou la période d’instruction spéciale ; des ex-assujettis au service civil ayant accompli la période d’instruction militaire et des lauréats des écoles et établissements d’enseignement et de formation dont le régime des études comporte une formation paramilitaire», précise l’article du Dahir de 1999.

Le deuxième comprend «des militaires de même rang de l’armée active, retraités pour toute autre cause que l’inaptitude définitive à servir, et des militaires de l’armée active libérés, les uns et les autres recevant dans le corps des personnels de réserve non-officiers le grade détenu à leur radiation des cadres de l’armée active ; des assujettis au service militaire ayant accompli leur service actif et des appelées volontaires ayant accompli le service actif. Ces personnels sont reversés automatiquement dans la réserve à leur libération des Forces Armées Royales», indique l’article 4 du même Dahir.

Le service dans la réserve des officiers et des personnels non-officiers des FAR «est dû jusqu’à la limite d’âge de leur grade, augmentée de cinq ans et jusqu’à 40 ans révolus pour les appelées volontaires ayant accompli le service actif», précise l’article 5 du texte de 1999.

Industrialisation “verrouillée”

Une percée devrait être réalisée au niveau de l’accès à l’industrie militaire à travers tout un train de mesures adoptées. Pour ce faire, le conseil des ministres, présidé le 7 juillet par le roi Mohammed VI, a approuvé un projet de loi relatif aux matériels et équipements de défense et de sécurité, aux armes et aux munitions. Après son approbation par les deux Chambres du Parlement, en un temps record et à l’unanimité, la loi 10.20 vient d’être publiée au Bulletin officiel dans son édition du 4 août.

Le texte décline un cadre légal avec une série de garde-fous et de sanctions devant «les activités de fabrication, de commerce, d’importation, d’exportation, de transport et de transit de ces matériels et équipements, à travers la mise en place d’un système d’autorisation pour la pratique de ces activités et un dispositif de traçabilité et de contrôle des documents en vérifiant d’une manière immédiate les titulaires des autorisations dans ce domaine», indiquait le porte-parole du Palais royal dans une déclaration lue devant la presse.

La loi 10.20 vise à favoriser les conditions de la création d’une industrie militaire marocaine. A cet effet, est créée une «Commission nationale pour le matériel, l’équipement de défense, de sûreté, des armes et des munitions». Elle est chargée de délivrer et retirer les autorisations pour les sociétés d’armement. L’instance sera soutenue par une «Commission de contrôle». Une loi organique portera essentiellement sur les compositions des deux commissions et leurs prérogatives, précise l’article 32 de la loi.

L’article 1 du texte précise la nature des armes autorisés à être fabriquées dans le royaume. Le législateur les a classés en trois catégories. La première intitulée «matériel, équipement, armes et munitions de défense» comprend notamment, «le matériel de guerre et toutes les munitions de défense, programmes informatiques, les radars de détections, de surveillance et de communication consacrés exclusivement aux opérations militaires terrestres ou marines ou aériennes et spatiales».

La deuxième catégorie intitulée «matériel, équipement, armes et munition de sûreté» porte sur «les armes et les munitions, ses composantes, ses sections et ses pièces, tout programme informatique et du matériel pour la vision, la surveillance, la communication, le transport ou la protection qui peut servir à préserver la sûreté et l’ordre général ou à l’usage militaire».

La troisième catégorie dédiée aux «armes et munitions réservées à divers usages» comprend particulièrement «les armes de chasse et de chasse sportive».

Toute la production nationale en armement dans les trois catégories est vendue au Maroc exclusivement aux «services chargés de la défense nationale», «aux services chargés de la préservation de la sûreté et l’ordre générales» pour les catégories 1 et 2 et aux «vendeurs d’armes dûment autorisés» pour la 3e catégorie des armes, citée dans l’article 1.

Par ailleurs, la loi 10.20 a consacré tout un chapitre pour sanctionner les contrevenants. Elles varient de 10 à 20 ans de prison et d’une amende entre 2,5 à 5 millions de dirhams pour tout producteur ou exportateur d’armes sans autorisation, menace l’article 37.