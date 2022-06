L’armée russe avance en Ukraine : L’OTAN cherche à « avantager » l’Ukraine

La bataille dans le Donbass est pliée, ou presque. Un représentant de milice de la République populaire de Lougansk a jugé « futile » la résistance des forces ukrainiennes défendant les villes , dernières zones de la région ukrainienne de Lougansk échappant encore à Moscou et ses alliés « Leur résistance n’a aucun sens, elle est futile. Je pense qu’au rythme où vont nos soldats, très bientôt tout le territoire de la république populaire de Lougansk sera libéré », a dit à l’AFP le lieutenant-colonel Andreï Marotchko, joint par appel vidéo, rapporte l’AFP.

Selon lui, Lyssytchansk est quasi-encerclée car les forces russes et séparatistes perturbent désormais la principale route d’approvisionnement pour les défenseurs ukrainiens reliant la ville à Bakhmout. « Nous avons le contrôle logistique », dit-il depuis que la veille les séparatistes ont revendiqué l’encerclement, plus au sud, des villages voisins de Zolote et Hirske. Selon lui, les soldats ukrainiens de Lyssytchansk doivent se replier, car autrement ils seront tués ou faits prisonniers. Il en va de même, d’après A. Marotchko, pour les défenseurs de Severodonetsk, replié dans le site industriel Azot.

« Ces groupes à Lyssytchansk et Severodonetsk devraient être encerclés physiquement très bientôt », a-t-il insisté.

Selon le site d’information South-Front, les forces russes ont remporté au cours de la semaine dernière une série de succès tactiques importants à Severodonetsk et dans ses environs, bloquant les troupes pro-Kiev restantes dans l’usine d’Azot (vidéo ci-dessous) et capturant la majeure partie de la zone industrielle voisine. Le 21 juin, des unités russes ont avancé au sud de Lyssytchansk et ont libéré les villes d’Ustinovka, Mirnaya Dolina et le village de Podlesnoe. Ils ont atteint Rai-Aleksandrovka et ont établi un contrôle de tir serré sur la seule route qui mène des régions de Zolotoe et Gorskoe. Plus de 2 000 soldats ukrainiens y seraient désormais encerclés. Alors que des rapports affirment que les groupes restants des forces de Kiev se retirent vers Bakhmout et Lyssytchansk, d’autres indiquent que les troupes ukrainiennes à Gorskoe et Zolotoe envisagent de se rendre. Des images publiées par des médias russes montrent que certains l’ont dejà fait, indiquant qu’ils n’ont pas mangé depuis deux jours. Selon le ministère russe de la Défense, le 34e bataillon de la 57e brigade d’infanterie motorisée ukrainienne a été vaincu près de Mirnaya Dolina dans le Lougansk et plus de 150 personnes ont été tuées et environ 450 blessées en 2 jours. Il est question que l’état-major subalterne a abandonné ses subordonnés et déserté les lieux.

Le sommet du G7 en fin de semaine en Allemagne débouchera sur « un ensemble de propositions concrètes pour augmenter la pression sur la Russie et montrer notre soutien collectif à l’Ukraine », a déclaré mercredi un haut responsable de la Maison Blanche, cité par l’AFP. Il n’a pas toutefois donné de détails sur ce que seraient ces mesures, après que les Occidentaux ont déjà multiplié les annonces de sanctions contre la Russie. La même source a par ailleurs indiqué que le sujet de l’énergie, dont le coût explose dans le monde, serait « au cœur des discussions » entre les dirigeants des Etats-Unis, de l’Allemagne, de la France, du Canada, de l’Italie, du Japon et du Royaume-Uni lors de ce sommet.

Les sept chefs d’Etat et de gouvernement « voient un ensemble de défis communs en termes de coût de la vie pour leurs populations » et plus largement dans le monde, notamment en matière d’énergie et d’alimentation, a indiqué ce haut responsable, qui n’a pas voulu être nommé. Il s’exprimait lors d’une conférence de presse consacrée à la participation du président américain Joe Biden à ce sommet du G7 ainsi qu’à un sommet de l’Otan qui se tiendra dans la foulée, en Espagne. La Maison Blanche a souligné que le président ukrainien interviendrait, virtuellement, lors de ces deux rendez-vous.

Pour ce qui concerne l’Otan, une haute responsable de l’exécutif US a insisté, elle, sur le fait que l’alliance de défense occidentale présenterait à Madrid un nouveau « concept stratégique » qui « mentionnera les défis posés par la Chine ». « Ce sera la première fois », a-t-elle indiqué.

Pékin sera aussi dans le viseur du G7, qui se penchera sur les pratiques jugées toujours « plus agressives » de la Chine en matière économique et commerciale.

La Maison Blanche a aussi évoqué le lancement, lors du G7, d’un « partenariat dans les infrastructures » à destination des pays moins développés, censé être une réponse aux lourds investissements chinois partout dans le monde. Les membres du G7 ont d’ailleurs invité l’Argentine, l’Inde, l’Indonésie, le Sénégal et l’Afrique du Sud à se joindre à leur sommet en Espagne.

Sur le plan de la défense, la haute responsable de la Maison Blanche n’a pas indiqué si Joe Biden profiterait de la réunion de l’Otan pour voir en tête-à-tête son homologue turc qui menace de bloquer l’adhésion à l’alliance de la Finlande et de la Suède. Les Etats-Unis restent toutefois « optimistes » sur la possibilité de trouver un consensus avec Ankara.

Le Kremlin a qualifié jeudi d’ « étrange » que l’Allemagne juge politique la baisse des approvisionnements en gaz russe sur fond de conflit en Ukraine, réaffirmant que Moscou augmentera les flux dès que des turbines manquantes seront livrées. « Si une turbine doit être révisée et qu’on ne la remet pas en place après la réparation (…) tout est clair, il n’y a pas de double sens », a estimé Dmitri Peskov, porte-parole du Kremlin. « Nos partenaires allemands sont parfaitement au courant des cycles de révision (…) alors c’est vraiment étrange de vouloir qualifier ça de politique », a-t-il ajouté, tout en précisant que la Russie restait un fournisseur « fiable ».

Selon Moscou, l’allemand Siemens n’a pas remis en place des turbines de compresseurs devant être réparées, si bien que la Russie a dû réduire de quelque 60% les livraisons via le gazoduc sous-marin Nord Stream. Mais pour le gouvernement allemand, il s’agit d’une « décision politique », destinée à peser dans le bras de fer entre Moscou et les pays occidentaux sur la guerre en Ukraine. L’Allemagne a activé jeudi le « niveau d’alerte » du plan visant à garantir son approvisionnement en gaz, qui rapproche le pays de mesures de rationnement, dans le sillage de la baisse des livraisons.