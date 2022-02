L’armée russe investit le Donbass : Pour le maintien de la paix, assure V. Poutine

Deux décrets du président russe, signés après une allocution télévisée, reconnaissent les « républiques populaires » de Donetsk et Lougansk et demandent au ministère de la Défense que « les forces armées de la Russie (y assument) les fonctions de maintien de la paix ».

Dans une longue adresse télévisée, dans laquelle il a laissé apparaître des moments de colère, le maitre du Kremlin a intimé à l’Ukraine de cesser immédiatement « ses opérations militaires » contre les séparatistes, au risque d’assumer « la responsabilité de la poursuite de l’effusion de sang ». Deux accords d’entraide entre Moscou et les sécessionnistes, d’une durée de dix ans, devaient être ratifiés par le Parlement russe mardi. Ils prévoient le déploiement « des unités militaires russes nécessaires au maintien de la paix dans la région et d’assurer une sécurité durable aux parties ».

« L’Ukraine qualifie les derniers actes de la Russie de violation de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de notre Etat », a réagi le président ukrainien Volodymyr Zelensky dans une adresse à la Nation, assurant que Kiev ne cèderait pas « une parcelle » du pays et n’avait peur « de rien ni personne ». Il a également appelé ses partenaires occidentaux à un soutien « clair » et « efficace ».

Ces décisions signent la fin d’un processus de paix sous médiation franco-allemande qui, bien que régulièrement violé, avait permis de stopper les affrontements les plus violents de ce conflit ayant fait plus de 14.000 morts depuis son déclenchement en 2014, après l’annexion de la Crimée par Moscou.

La Russie a quelque 150.000 soldats aux frontières de l’Ukraine selon l’Occident, laissant craindre une invasion d’ampleur.