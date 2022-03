L’armée russe isole la centrale nucléaire de Zaporojie : Etouffer dans l’œuf les prétentions de Kiev

Après avoir sécurisé au début de l’opération la centrale nucléaire de Tchernobyl, l’armée russe a pris dans la nuit de jeudi à vendredi le contrôle de celle de Zaporojie.

Se référant à l’Inspection d’État pour la réglementation nucléaire de l’Ukraine, l’administration militaire de la région a annoncé vendredi que la centrale a été prise par les forces militaires de la Russie.

Par la suite, le maire de la ville d’Enerhodar, Dmitri Orlov, a déclaré qu’il n’y a pas de combat ni dans la ville ni sur le site de la station.

Plus tôt, un représentant du service de presse de la centrale nucléaire a déclaré qu’un incendie s’était produit sur le territoire de la centrale mais que la radioactivité ne dépassait pas la norme. Plus tard, le service d’urgence de l’Ukraine a précisé que l’incendie s’était déclaré dans un bâtiment du complexe de formation et qu’il avait été rapidement éteint.

Sergueï Narychkine, directeur du Service des renseignements extérieurs (SVR) russe, avait assuré, la veille de la prise de la centrale de Zaporojie, que l’Ukraine a mené des travaux en vue de se doter de l’arme nucléaire. « Selon les données du ministère russe de la Défense, l’Ukraine a conservé son potentiel technique en vue de créer des armes nucléaires. Et ce potentiel est bien plus élevé que chez l’Iran ou la Corée du Nord », a-t-il assuré. « Qui plus est, d’après nos renseignements, des travaux en cette direction ont été menés en Ukraine », poursuit le responsable qui assure que les Américains qui étaient au courant de ses activités » ne les empêchaient pas ».

S. Narychkine a d’ailleurs rappelé que le Président ukrainien Volodymyr Zelensky, intervenant lors de la Conférence de Munich sur la sécurité, avait jugé possible de reconsidérer le statut non nucléaire de son pays. « Pourtant, cela n’a suscité aucune réaction de la part des leaders des pays membres de l’UE », a-t-il ajouté, en soulignant que ces « menaces » n’étaient pas que « des paroles en l’air ».