L’armée russe vide l’Ile aux Serpents : Et autorise l’exportation du blé ukrainien

«Après plusieurs mois d’arrêt, un premier navire marchand a quitté le port commercial de Berdiansk, 7.000 tonnes de céréales partent vers des pays amis», a indiqué sur Telegram Evguéni Balitski, chef de l’administration prorusse de la région. «La sécurité du navire cargo est assurée par les bâtiments et vedettes de la base militaire maritime de la flotte de la mer Noire de Novorossiisk», a-t-il ajouté, selon l’AFP.

Berdiansk, port de la mer d’Azov, a été conquis intact par l’armée russe dès le début de l’offensive russe, le 24 février. Il se situe dans la région de Zaporijjia, controlée en grande partie par la Russie, tout comme la région voisine de Kherson.

L’armée russe a également a annoncé s’être retirée de l’île aux Serpents, une position stratégique en mer Noire conquise par Moscou et qui subissait des bombardements ukrainiens ces dernières semaines. « Le 30 juin, en signe de bonne volonté, les forces armées russes ont accompli les objectifs fixés sur l’île aux Serpents et ont retiré leur garnison sur place », a indiqué le ministère russe de la Défense, en affirmant que ce geste devait faciliter les exportations de céréales d’Ukraine.

«Il a ainsi été démontré à la communauté mondiale que la Fédération de Russie n’empêchait pas les efforts de l’ONU pour organiser un couloir humanitaire pour exporter des produits agricoles du territoire de l’Ukraine», poursuit la Défense russe, qui espère que «cette décision ne permettra pas à Kiev de spéculer sur le sujet de la crise alimentaire imminente, invoquant l’impossibilité d’exporter des céréales en raison du contrôle total par la Russie du nord-ouest de la mer Noire».

«Maintenant, la balle est dans le camp de la partie ukrainienne, qui n’a toujours pas déminé le rivage de la mer Noire au large de ses côtes, notamment les eaux portuaires», avertit par ailleurs le ministère russe de la Défense.

Les Occidentaux disent craindre une crise alimentaire d’ampleur mondiale, l’Ukraine, exportateur de céréales de premier plan, ne parvenant pas à exporter ses récoltes depuis les ports encore sous contrôle russe.

La Russie assure pour sa part qu’elle laisserait sortir les navires ukrainiens chargés de produits alimentaires si l’armée ukrainienne démine ses voies maritimes. Kiev s’y refuse, craignant que l’armée russe ne se lance à l’attaque de la côte ukrainienne de la mer Noire, alors qu’elle a déjà perdu tout le pourtour de la mer d’Azov.

Des pourparlers, impliquant la Turquie et l’ONU, n’ont jusqu’ici pas donné de résultats. La Russie de son côté ne parvient pas non plus à exporter sa production agricole, un effet des sanctions imposées par l’Occident.

La Russie a affirmé jeudi qu’elle détenait « plus de 6.000 » prisonniers de guerre ukrainiens, confirmant par ailleurs avoir échangé la veille 144 combattants ukrainiens contre autant de Russes et séparatistes prorusses. « Le nombre total de militaires ukrainiens capturés ou qui se sont rendus est de plus de six mille », a déclaré Igor Konachenkov, porte-parole du ministère russe de la Défense, cité par l’AFP. Il a aussi confirmé que Kiev et Moscou avaient procédé à un échange de 144 prisonniers mercredi, comme annoncé par le gouvernement ukrainien. Il s’agit du plus gros échange depuis le début de l’offensive russe, fin février. « Presque tous (les combattants russes et prorusses) qui ont été libérés sont blessés ou gravement blessés. Ils sont déjà en train de recevoir les soins médicaux nécessaires », a-t-il déclaré.

Sur ces entre-faits, Alexander Venediktov, secrétaire adjoint du Conseil de sécurité russe, a décrit le gel des avoirs de la Russie à l’étranger suite à son opération militaire en Ukraine comme « l’un des plus grands vols de l’histoire ».

« Il faut appeler un chat un chat », a déclaré à l’agence russe Sputnik le responsable russe. Selon lui ces mesures conduisent à « l’autodestruction du système Bretton Woods », ce système de gestion monétaire établi par les Etats-Unis au milieu du XXe siècle, pour mettre au point les règles des relations commerciales et financières entre les principales nations industrielles du monde.

Le 9 mai, Josep Borrell, chef de la diplomatie européenne, a déclaré que les pays de l’Union européenne devraient envisager de confisquer les fonds russes gelés et de les utiliser pour reconstruire l’Ukraine. Sergueï Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères, a vite réagi en qualifiant cette proposition de « vol », notant qu’un tel comportement de l’Occident est devenu une « habitude » pour lui.

Environ 300 milliards de dollars des réserves russes détenues à l’étranger ont bien été gelés dans le cadre des sanctions occidentales, sur les 640 milliards de dollars de réserves que compte la Banque centrale russe.