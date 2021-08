L’armée syrienne à l’assaut de Deraa : Mieux contrôler les « zones grises »

L’envoi de ces renforts coïncide avec la poursuite des attaques de groupes terroristes contre des positions de l’armée, dont la dernière en date remonte à jeudi, en ciblant des positions de l’armée dans le quartier d’Al-Manshiyya et un véhicule militaire dans la campagne ouest de Deraa, au cours duquel 5 membres de l’armée syrienne ont été tués et deux autres blessés.

Ces développements coïncident avec la poursuite des violations de l’accord de cessez-le-feu et l’intransigeance persistante des terroristes dans la mise en œuvre des termes de l’accord de paix.

Damas avait, auparavant,mis en place les moyens logistiques nécessaires pour mettre en œuvre les termes de l’accord de quartier (Deraa al-Balad), notamment la préparation de « bus verts » pour transporter les terroristes retranchés dans le quartier, qui refusent de régler leur statut, pour le nord de la Syrie.

Par ailleurs, selon le site d’information Southfront, Mohamed Hilal Zatima, ancien commandant terroriste, a été tué par l’armée syrienne. Alias « Abu Mohanad » qui fait aussi figure de l’un des principaux commandants militaires de la brigade al-Tawhid, aurait été tué lorsque l’armée a bombardé un poste qu’il occupait dans le district de Tariq al-Sad avec des mortiers. Plusieurs autres terroristes ont également été blessés dans l’attaque au mortier.

À la mi-2018, M.H. Zatima faisait partie des milliers de terroristes qui se sont rendus à l’armée syrienne et ont rejoint le processus de réconciliation. Néanmoins, dans les années suivantes, il est devenu l’un des principaux fauteurs de troubles à Deraa al-Balad, avant d’être tué par l’armée syrienne au cours des dix derniers jours. Le 15 août, un homme armé local du nom de Mahmoud Ali Saleh al-Qutifan a été tué, également lors d’une attaque au mortier.

La mort de Zatima entraînera probablement une nouvelle escalade à Deraa al-Balad. L’armée syrienne s’y est préparée. Un jour plus tôt, la 4e division d’élite de l’armée a déployé des lance-roquettes lourdes près de la ville de Deraa.

Les dirigeants locaux de Deraa al-Balad n’ont pas encore accepté la feuille de route présentée par la Russie pour mettre fin à la crise dans la région. L’armée syrienne pourrait bientôt lancer une opération dans la région pour mettre en œuvre les exigences des autorités syriennes.