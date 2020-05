L’ASMEX évalue la situation des exportateurs et prépare l’après Covid-19

Les exportateurs marocains sont confrontés à une situation inédite et les constats sont alarmants. Toutes les chaînes logistiques aériennes, terrestres ou maritimes sont bousculées par la pandémie. Au niveau des industriels et des exportateurs, cela se traduit par des ruptures de stocks, des lignes de production à l’arrêt faute d’intrants, des contrats suspendus, des déficits de paiement…

A titre d’exemple, le secteur pharmaceutique exportateur subit une rupture de stocks au niveau du marché africain expliquée par le fait que chaque exportation de médicament est désormais soumise à une autorisation et une étude au cas par cas. Le secteur de la pêche est, lui, doublement touché avec d’une part le repos biologique du début de l’année et d’autre part l’impact négatif du virus sur l’approvisionnement de la matière première en amont, ce qui a un impact direct sur les capacités d’exportation. Quant au secteur agroalimentaire, il commence à peine à se stabiliser après plusieurs problèmes liés à la baisse de la demande, le retard des livraisons et l’annulation de plusieurs commandes.

Pilotée par Hassan Sentissi El Idrissi, Président de l’ASMEX et Abdelaziz Mantrach, Vice- président et Président de la commission Logistique, cette rencontre à laquelle ont pris par Brahim Ait Addi, chef de la division de la Réglementation et de la Facilitation commerciale au ministère du Commerce Extérieur, Salim Quouninich, directeur de RAM-Cargo et Younes Jalal, directeur général de Transit Jalal, a donc permis de faire le point sur la situation.

La Commission Logistique de l’ASMEX suit de très près l’évolution de la situation et accompagne les exportateurs pour trouver des solutions opérationnelles telles que le regroupement des marchandises destinées à l’export dans le but d’augmenter le volume et donc de faciliter le transit.

« Se préparer pour l’après Covid-19, est un virage délicat à négocier. Certaines entreprises vont y arriver parce qu’elles ont déjà anticipé les impacts de la crise à travers la veille et se sont adaptées, mais d’autres vont malheureusement se trouver en grande difficulté. Il est de notre devoir de les accompagner et les aider à surmonter la crise ou plus exactement les crises liées au COVID-19 », affirme A. Mantrach. Lors de ce débat avec les exportateurs et les responsables du ministère de l’Industrie, du Commerce, de l’Économie Verte et Numérique, H. Sentissi a rappelé que rien ne sera plus comme avant et que les entreprises doivent se préparer avec la mise en place de véritables feuilles de route qui comprennent de nouvelles mesures de sécurité et d’hygiène mais aussi de nouvelles approches commerciales et logistiques. La vigilance doit redoubler lors des transactions à l’international en raison de l’insolvabilité de certains clients et de l’augmentation des risques.

A l’avenir, l’exportateur doit développer sa capacité à être agile, anticiper et planifier les incertitudes et doit avoir un business modèle flexible pour être capable de changer de produit, de marché destinataire, de diversifier les sources d’approvisionnement…

Toujours dans le cadre des constats et recommandations pour l’après-crise, les participants se sont appesantis sur le rôle joué par la digitalisation et le e-commerce et se sont tous accordés à dire qu’il s’agit là d’un levier de croissance très important pour l’après-crise.

Des efforts doivent également être déployés à tous les niveaux pour promouvoir le produit « Made In Morocco » et le rendre compétitif à l’étranger mais aussi pour sécuriser et renforcer au maximum les chaînes de production et réduire leur dépendance de l’étranger. Opérateurs et gouvernement gagneraient à faire preuve d’innovation et d’audace et miser sur la recherche & développement pour encourager l’industrialisation nationale.