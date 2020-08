L’assassinat de M. Boudiaf, ex-Président algérien, refait surface

Investi Président à partir de 1991, Mohamed Boudiaf a été assassiné le 29 juin 1992 alors qu’il était en visite de travail à Annaba, dans l’est du pays. L’enquête officielle avait à l’époque désigné Lambarek Boumaârafi, sous-lieutenant du Groupe d’intervention spécial (GIS) de l’armée algérienne, comme l’assassin, soulignant qu’il avait agi en solitaire.

Une thèse qui n’a pas convaincu grand monde en dépit de la supposée lettre trouvée dans sa poche et écrite de sa propre main dans laquelle il explique les motivations de son acte.

En 2014, Me Bachir Mechri, avocat du sous-lieutenant Boumaârafi, fait des révélations qui remettent sérieusement en cause les conclusions de l’enquête officielle. Ces dernières semaines, un autre témoignage est apparu, celui de l’actuelle directrice du journal arabophone El Fadjr, Hadda Hazem. Elle a déclaré que des patrons de presse «étaient au courant de l’assassinat du Président quelques heures avant le drame».

Voilà pourquoi le fils du Président défunt, N. Boudiaf, appelle dans une lettre ouverte à rouvrir l’enquête, à la lumière de ce dernier témoignage.

Dans sa lettre au Président algérien, qui a été ministre délégué chargé des Collectivités locales sous Mohamed Boudiaf, N. Boudiaf rappelle que H. Hazem a dernièrement affirmé «que des responsables des médias étaient au courant de l’assassinat du Président quelques heures avant le drame. Hadda Hazem travaillait à l’époque au journal El Massa».

De plus, le fils du défunt ajoute que l’ex-chef du bureau du Soir d’Algérie, Omar Touati, a récemment publié «J’accuse», livre «où il remet en cause la version officielle, que ce n’est pas Boumaârafi qui a tué There is no event associated with this shortcode. Boudiaf».

Enfin, le fils de Tayeb El Watani pointe «la curieuse» déclaration de Bernard Bajolet, ex-ambassadeur de France en Algérie, au journal El Watan: «Nous regrettons de ne pas avoir donné de chance à Boudiaf».

«Ces révélations ne laissent plus de doutes, je vous demande la réouverture de ce dossier, vu ces fracassantes nouvelles», écrit N. Boudiaf qui souligne qu’«un refus sera considéré comme une injustice envers notre famille et envers tous les Algériens».

Le fils du Président assassiné a par la suite informé que sa lettre adressée au ministre de la Justice, Belkacem Zeghmati était restée sans réponse. Ajoutant que «seule la réouverture du procès de son assassinat exprimera les réelles intentions du pouvoir en matière de justice, et prouvera au monde extérieur que nous n’avons pas besoin d’une justice venue d’ailleurs pour mettre fin à l’impunité du lâche assassinat de Mohamed Boudiaf».

En octobre 2014, dans une déclaration au quotidien arabophone El-Khabar, l’avocat de Lambarek Boumaârafi rapporte que son client lui a confié qu’il ne visait pas spécialement le Président Boudiaf. «Je ne visais pas la personne de Boudiaf. Je voulais empêcher une conspiration contre l’Algérie», avait dit L.Boumaârafi. Selon Me Mechri qui décrit son client comme un «homme très intelligent» et «conscient de ce qu’il faisait et disait», L Boumaârafi avait en sa possession des preuves que l’Algérie allait être divisée en trois parties par une guerre civile dans laquelle seraient impliquées une puissance étrangère, les hordes terroristes et l’armée algérienne. Il a ajouté que dans l’esprit de son client, l’Algérie allait subir le même sort que la Yougoslavie et l’Irak, pays ciblés par une «conspiration internationale pour les diviser en plusieurs territoires».