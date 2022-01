L’assassinat du scientifique al-Batsh livre ses secrets : Le Mossad trinque !

« L’assassin du martyr Fadi al-Batsh est récemment arrivé sur la bande de Gaza. Il avait besoin de l’argent. Il a donc contacté l’officier israélien qui l’avait chargé de tuer al-Batsh. L’officier lui a demandé où il était et il s’est mis en colère quand l’homme lui a répondu qu’il se trouvait à Gaza », a rapporté l’agence de presse Sama citant des sources sécuritaires palestiniennes.

« L’assassin du martyr al-Batsh a été pris au dépourvu lorsque les agents des services de sécurité de la Résistance l’ont arrêté tout de suite après avoir écouté ses conversations téléphoniques », a ajouté Sama. Ajoutant que «l’auteur de l’assassinat a reconnu avoir accompli cette mission sous les ordres du Mossad, en collaboration avec une autre personne qui a ouvert le feu sur le martyr al-Batsh. »

Le 21 avril 2018, deux motards ont tiré dix balles en direction de Fadi Mohammad al-Batsh qui se dirigeait vers une mosquée, près de chez lui, à Kuala Lumpur, en Malaisie, pour faire sa prière du matin.

Mohammad al-Batsh avait fait publier 18 recherches et articles scientifiques dans les magazines de science et de recherche et avait participé à plusieurs conférences internationales au Japon, au Royaume-Uni, en Finlande, en Espagne et en Arabie saoudite. Il a également obtenu le prix de la meilleure recherche à la Saudi Arabia Smart Grid Conference (SASG – 2014) en Arabie saoudite. Plus, il a reçu plusieurs prix scientifiques après avoir obtenu son doctorat en génie électrique de l’Université de Malaya, en Malaisie.

Selon Researchgate, le nombre de personnes qui ont lu les recherches scientifiques de ce docteur a atteint 5 500 et plus de 60 chercheurs l’ont cité dans leurs articles. Il a été l’un des premiers à proposer la création de l’Union internationale des ingénieurs palestiniens pour représenter la Malaisie. Le martyr a également gagné le premier rang au concours de « The Three Minute Thesis », organisé par l’Université de Malaya en 2015. Al-Batsh était l’imam de la mosquée d’al-Abbas et était également actif dans l’association caritative MyCare, en Malaisie.