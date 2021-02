L’autre alerte qui met le nerfs de l’armée israélienne à vif

Selon le journal israélien Israel Hayom, la campagne est coordonnée et poussée de l’intérieur israélien, en étroite collaboration entre les organisations de gauche et les institutions des Nations Unies. Cette campagne est en cours depuis environ deux ans, au moyen de rapports en série publiés par ces organisations qui assurent que les soldats israéliens « abusent systématiquement et continuellement des enfants palestiniens ».

Des organisations palestiniennes et européennes qui avaient intenté une action en justice contre Israël devant la Cour internationale y participent aussi.

Le journal israélien a ajouté que la campagne contre l’armée israélienne pour ses abus sur les enfants palestiniens est basée sur les directives de l’UNICEF et du Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies OCHA, lesquels tentent depuis des décennies d’inclure l’armée israélienne sur la liste noire. On parle d’une publication annuelle liste publiée par le Secrétaire général des Nations Unies, à savoir qu’elle comprend presque des organisations terroristes telles que Daech, Al-Qaïda et les Talibans.

Selon l’institut Monitor, l’enquête qu’il a effectuée rend compte de l’existence d’organisations non gouvernementales en Israël qui seraient derrière cette campagne. Elles effectuent des réunions de coordination régulières pour ses dirigeants, dont certains sont des étrangers et d’autres des fonctionnaires de l’ONU. Elle révèle aussi que l’Union européenne a, depuis 2018, financé cette campagne d’au moins 3,2 millions d’euros, en plus de 6,7 millions en provenance des gouvernements européens et des cadres des Nations Unies.

Mais l’Union européenne a nié l’existence de tout rapport à cet égard, en affirmant ne pas être « au courant des activités mentionnées ». Et le pire est que ces efforts risquent fort de ne pas aboutir compte tenu de l’influence du lobby pro israélien en Europe.

Entre 1967 et juin 2020, près d’un million d’enfants de moins de 18 ans ont été capturés et séquestrés par les forces d’occupation israélienne, a révélé un rapport de l’Organisation des détenus et des libérés, rapporté l’agence de presse palestinienne WAFA.

Entre l’an 2000 et 2015, 8.500 enfants palestiniens ont été arrêtés, jugés et condamnés devant des tribunaux militaires, la plupart d’entre eux pour des jets de pierres.

L’organisation cite entre autres le cas d’un enfant palestinien qui a été condamné à la perpétuité, trois autres à 15 ans de prison, quatre à 5 à 9 années de prison. Ceux qui sont accusés d’appartenir à des organisations palestiniennes écopent quant à eux entre 1 an et trois ans de prison. A l’instar de leurs aînés, ils subissent des supplices et des tortures de la part de leurs geôliers israéliens.