L’Autriche soutient Nord Strem-2 : Et craint le train des sanctions…

Vienne soutient toujours le gazoduc russo-européen Nord Stream 2 bien qu’il risque d’être frappé de nouvelles sanctions en cas d’escalade du conflit autour de l’Ukraine, a déclaré dimanche 13 février Margarete Schramböck, ministre autrichienne du Numérique et des Entreprises, à la chaîne de télévision ORF 2.

L’Autriche « a beaucoup investi dans ce gazoduc » via sa société pétrolière OMV, a expliqué M. Schramböck.

La Russie a toujours respecté ses engagements pris dans le cadre des contrats gaziers et elle l’a fait même « aux pires moments de la guerre froide », a-t-elle rappelé tout en ajoutant que « s’il n’y a pas d’+invasion+, le Nord Stream 2 doit, bien sûr, être mis en exploitation. »

Les sanctions actuellement à l’étude ne concernent pas l’ensemble des livraisons de gaz russe en Europe, mais « le lancement de ce nouveau gazoduc », a précisé la ministre. Leur adoption risque de se répercuter sur l’économie autrichienne, selon elle. « Oui, bien sûr. Nous avons de bons échanges économiques avec l’Ukraine et avec la Russie. »

En effet, l’Autriche occupe la sixième place en termes d’investissement en Ukraine, 200 entreprises autrichiennes sont représentées dans le pays. « Nous avons besoin d’une désescalade […]. Il ne sert à rien de tout mettre en jeu », a poursuivi la ministre fédérale, soulignant que l’Autriche était toujours prête au dialogue.

Fin janvier, le ministre de l’Économie et vice-chancelier allemand, Robert Habek, avait estimé que d’éventuelles sanctions contre la Russie affecteraient aussi l’économie allemande.

Le Nord Stream 2, gazoduc reliant la Russie à l’Allemagne sous la mer Baltique, a été construit le 10 septembre 2021, après trois ans de travaux. Ses deux conduites sont remplies de gaz technique et le pipeline est prêt à fournir du bleu en Europe qui traverse une crise énergétique sans précédent.