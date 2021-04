Le 30 avril, dernier délai pour les jetons de peinture

Dans le cadre du suivi de l’interdiction de la pratique du jeton sous toutes ses formes, le ministère de l’Industrie, du commerce et de l’économie verte et numérique rappelle aux fabricants et professionnels de la peinture de bâtiment que le délai octroyé pour le retrait de tout type de jeton prend fin le 30 avril 2021, indique le ministère dans un communiqué.

Cette pratique va à l’encontre des efforts visant à protéger le consommateur, renforcer la compétitivité de l’entreprise marocaine et promouvoir la culture de la transparence, a souligné le ministère, saluant l’engagement des professionnels fabricants pour leur implication et leur respect des mesures prises à cet égard.

Il s’agit, notamment, de l’arrêt de la mise des jetons dans les pots de peinture depuis le 08 mars 2021, de l’arrêt de la vente de la peinture avec jetons depuis le 1er avril 2021 et de l’assainissement du marché au plus tard le 30 avril 2021 et la déclaration de la non monnayabilité des jetons. Réaffirmant son engagement à coopérer avec les représentants du secteur afin de mettre en place un climat favorable pour le développement du secteur, le ministère a précisé qu’il prendra toutes les mesures nécessaires, conformément aux dispositions de la loi, pour faire respecter la décision d’arrêt définitif de cette pratique.