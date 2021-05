Le 4e appel à projets de Madaëf Eco6 cible Tamuda Bay 

La société Madaëf a annoncé le lancement de l’appel à projets de la 4ème édition du programme Madaëf ECO6 à Tamuda Bay. Située sur le littoral M’diq-Fnideq, Tamuda Bay est dotée d’unités hôtelières Premium et de plusieurs composantes touristiques et de loisirs et s’ouvre sur une région aux patrimoines naturel et culturel d’exception, un fort potentiel touristique lui permettant de se positionner comme une destination phare du pourtour méditerranéen, fait savoir la même source.

La 4ème édition du programme est ouverte à tous les porteurs de projets, start-ups, TPME, artisans, coopératives, souhaitant s’installer durablement à Tamuda Bay et contribuer activement au développement de son écosystème touristique, précise le communiqué, notant que l’appel à projets de cette nouvelle édition démarrera le 29 avril 2021 et les candidatures seront admissibles jusqu’au 29 mai 2021 via la plateforme « www.madaef-eco6.ma ».

Les projets éligibles doivent s’inscrire dans les six univers de l’édition Tamuda Bay, à savoir les animations culturelles et artistiques, les activités nautiques et balnéaires, la valorisation de l’artisanat et du terroir, la promotion de l’arrière-pays, les activités sportives et de bien-être, ainsi que les services aux unités hôtelières. Les candidats sélectionnés bénéficieront des six plateformes d’accompagnement de Madaëf Eco6, qui comprennent notamment un accompagnement professionnel à travers une équipe d’experts, un accès aux marchés auprès des unités partenaires de l’édition, un accès à des solutions de financements bancaires, ainsi que des avantages exclusifs Eco6. Pour rappel, Madaëf détient plusieurs unités hôtelières à Tamuda Bay contribuant ainsi à la montée en gamme de l’offre touristique de la destination, en partenariat avec des opérateurs de renom, notamment Banyan Tree Tamouda Bay, Sofitel Tamuda Bay Beach & Spa, Club Med Yasmina…