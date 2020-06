Le billet vert embrasera-t-il le Liban ?

A Beyrouth, les manifestants ont battu le pavé à nouveau en scandent des slogans contre la dégradation des conditions sociales et économiques alors que la livre libanaise a chuté face au dollar au marché noir, atteignant son plus bas historique, à plus de 5100 LL/USD. Devant la recrudescence de la colère populaire, le gouvernement a décidé de se réunir en urgance ce vendredi.