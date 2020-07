Le drone américain Black Hornet 3s, entre les mains de Damas

C’est au-dessus de la ville de Tal Tamer située à la frontière entre la Syrie et l’Irak que l’armée syrienne a réussi à mettre la main sur le minuscule drone US. Avec une envergure de 15 cm de longueur pour moins de 45 g, le Black Hornet 3s est téléguidé via une tablette et un contrôleur portable. L’appareil peut quitter le champ de vision du centre de contrôle et suivre un certain chemin à l’aide du système de navigation GPS et revenir automatiquement à son point de départ, explique The Drive.

Le journal a souligné que malgré la petite taille de l’avion, il est équipé de deux caméras vidéo avec la possibilité de changer de résolution, en plus de la possibilité d’imagerie thermique. Il peut également fonctionner la nuit, car il combine toutes les vidéos capturées et les fusionne en une seule, ce qui permet au centre de contrôle de reconnaître plus facilement les cibles. Le Black Hornet 3s est considéré comme le plus secret au monde et son prix est d’environ 100 mille dollars.

L’autre razzia à Homs

En parallèle à cette performance, l’armée syrienne a aussi réussi à saisir une importante quantité d’armements et de munitions destinées aux groupes terroristes dans la province d’Idlib.

Parmi les armes saisies dans la province de Homs on trouve des mitrailleuses, des lance-roquettes, des missiles portables sur l’épaule, des RPG, des missiles anti blindés, des grenades, ainsi qu’une grande quantité de munitions de toutes sortes et autres équipements.

Selon le journal syrien al-Watan, ces armes ont été saisies dans une station-service sur l’autoroute Homs-al-Mouchrfeh dans la région de Deir Baalbat.

8 personnes ont été arrêtées, dont le propriétaire de la station-service impliqué dans la contrebande.

Le 5 juillet dernier, des armements avaient aussi été également saisis dans la province de Homs. L’agence syrienne Sana avait alors signalé que c’était à cette date la troisième cargaison trouvée et confisquée dans la région. Et toutes étaient destinées à la province d’Idlib contrôlée par les djihadistes de Hayat Tahrir al-Cham (née de la matrice Al-Qaida), et de quelques milices pro turques.