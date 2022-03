Le CAM scelle un nouveau partenariat: Une bouffée d’oxygène pour le personnel de la Santé

En vertu de cette convention, paraphée par Khalid Ait Taleb, ministre de la Santé, Brahim Oubaha président par intérim de la Fondation Hassan II, et Tariq Sijilmassi, président du directoire du groupe CAM, le personnel de la santé publique bénéficiera de services bancaires à un taux préférentiel lors de l’octroi de crédits de logements, de consommation et autres types de financements.

El Mustapha Benabbou, directeur du domaine banque digitale et stratégie Respire, a fait savoir que cette convention se décline en 4 principaux axes. Il est question du soutien financier de tous les projets d’investissements programmés par la Fondation au cours de la prochaine décennie, ainsi qu’un accompagnement prodigué par la banque d’affaires relevant du groupe, le cas échéant.

Le deuxième axe, qui concerne les adhérents de la Fondation Hassan II et leur famille, prévoit plusieurs services bancaires et privilèges préférentiels. En ce qui concerne les crédits immobiliers et les crédits à la consommation, le groupe CAM propose un éventail d’offres variées qui répondent aux besoins spécifiques de toutes les catégories du personnel.

Au niveau des nouvelles solutions et offres digitales, la convention donnera au personnel de la santé un accès à l’application Hssab-E du CAM, a indiqué le responsable, ajoutant que cette application permet d’ouvrir un compte bancaire et bénéficier de nombreux services gratuits sans avoir à se déplacer à une agence bancaire.

Le quatrième axe enfin est lié à la possibilité pour le personnel de la santé de bénéficier des services et des offres de la banque participative Al Akhdar Bank relevant du groupe CAM.