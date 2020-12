Le camp présidentiel prend du poids en RDC

Des centaines de policiers et quelques soldats ont été mis à contribution pour garantir l’accès au Palais du peuple aux seuls députés et aux médias accrédités. Les militants de l’UDPS ont été maintenus à distance parfois même à l’aide de gaz lacrymogène, ce qui ne les a pas empêché de chanter l’hymne du parti.

À l’intérieur, le FCC de Joseph Kabila a longtemps cru pouvoir tenir bon. Même ses caciques comme Néhémie Mwilanya étaient présents et ont été jusqu’à réclamer un vote par appel nominal et à bulletin secret. Jeanine Mabunda, une figure du PPRD, le parti fondé par Kabila, avait fait le déplacement au Palais du peuple et avec ses autres collègues du bureau, elle a présenté leurs moyens de défense pour tenter d’inverser la dynamique. Peine perdue, puisque J. Mabunda et ses collègues ont été destitués. J. Kabila perd une bataille importante. Ce qui donne raison à F. Tshisekedi qui affirmait que la majorité d’alors s’est effritée.

Les militants pro-Tshisekedi ont alors laissé exploser leur joie alors que la détresse a pris le dessus dans le camp Kabila. Sur les réseaux sociaux, de nombreuses personnalités de cette famille politique se sont emportées en appelant à des réformes, car les enjeux deviennent stratégiques. Sans l’Assemblée nationale, le prochain à tomber, c’est le Premier ministre et tout son gouvernement, ce qui permettrait au président F. Tshisekedi d’asseoir son « union sacrée ».

Devant une coalition qui tanguait, de nombreux élus pestent, dans le camp Kabila, contre le fait de ne jamais être associés aux décisions et veulent revoir l’organisation du FCC jusqu’ici cordonné par Nehemie Mwilanya. Entre les élus et leur autorité s’imposent des intermédiaires : les chefs de regroupements politiques. C’est eux qui prennent des décisions à soumettre à la délibération de J. Kabila. Depuis de nombreuses semaines, le camp Kabila dénonce des manœuvres de débauchage de ses élus à coups de billets de banque, même si pour tenter de sauver l’actuel bureau de l’Assemblée nationale, plusieurs sources au sein du FCC, assuraient que des enveloppes ont été promises aux élus.

L’opposant Moïse Katumbi dont la coalition, Ensemble pour le changement, est majoritaire dans l’opposition au Parlement, a salué, jeudi soir, un « vote historique » des députés qui « ont répondu aux attentes de la population et honoré la mémoire de nos martyrs ». « Il n’y a plus d’obstacles pour conduire une politique en faveur de la population et mettre en œuvre les propositions issues des consultations », a -t-il déclaré sur son compte Twitter.

Le PPRD, parti de J. Kabila, a reconnu la défaite. Patrick Nkanga, rapporteur du Bureau politique, estime que l’heure est venue pour opérer des changements profonds au PPRD ainsi qu’au FCC qui accuse lui aussi le coup. Ce n’est pas la première fois qu’il tire la sonnette d’alarme à ce sujet et plusieurs autres membres du FCC partagent ce constat.

La question des changements avait déjà été évoquée en 2018 après l’échec à la présidentielle. Le tronc commun existe bien mais il est affaibli. Reste à savoir comment réformer l’organisation de la plateforme et retrouver un poids politique conséquent. Certains attendent donc l’accélération du processus pour que le FCC s’adapte à la nouvelle configuration de la scène politique, aux nouveaux enjeux et aux attentes de la population.