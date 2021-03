Le canal de Suez rouvert à la navigation: Al-Sissi aux anges !

Le navire de 400 mètres de long battant pavillon panaméen a commencé à se déplacer après avoir été dégagé, a rapporté la télévision égyptienne. Le navire s’était échoué mardi dernier dans le canal de Suez, bloquant le trafic maritime pendant six jours sur l’une des routes commerciales les plus fréquentées du monde. Pas moins de 130 navires, bloqués ces derniers jours, devaient traverser le canal alors que les experts devraient établir si le porte-conteneur à l’origine du blocage serait en état pour reprendre sa route. Pour les autorités égyptiennes, l’incident est imputable au capitaine de l’Ever Given, les conditions climatiques ne pouvant, à elles seules, expliquer l’échouage.

Lundi matin, l’Autorité du canal (SCA) avait indiqué dans un communiqué que le porte-conteneurs a été remis à 80% dans la “bonne direction”, ajoutant que “l’arrière du navire s’est éloignée de 102 mètres de la rive alors qu’il était à quatre mètres seulement”. “Aujourd’hui, les Égyptiens ont réussi à mettre fin à la crise du navire qui s’est échoué dans le canal de Suez, malgré l’énorme complexité technique qui a entouré ce processus”, s’était réjoui, pour sa part, le président Abdelfattah al-Sissi dans un Tweet.

Le canal de Suez, long de quelque 190 km, voit passer environ 10% du commerce maritime international et chaque journée d’indisponibilité entraîne d’importants retards et coûts (estimés à 400 millions dollars l’heure !). Plus de 300 navires étaient bloqués aux entrées du Canal.