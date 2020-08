Le Centre 4C Maroc prépare une étude pour le financement du « Plan d’investissement climat du Sahel »

A l’issue de son 9ème conseil d’administration et de son assemblée générale ordinaire tenue la semaine dernière sous la présidence du ministre de l’Energie, le Centre de compétences changement climatique (4C Maroc) annonce la préparation de préfiguration du Fonds Climat du Sahel pour le financement du « Plan d’investissement Climat du Sahel ».

Cette étude intervient après que le centre eût appuyé les 17 pays membres de la Commission Climat du Sahel dans la finalisation du « Plan d’investissement climat du Sahel », a-t-il précisé dans un communiqué.

Toujours sur le continent africain, le Centre 4C Maroc annonce avoir finalisé l’étude de préfiguration du Fonds Bleu de Bassin du Congo qui a permis de préparer un pipeline de plus de 200 projets d’atténuation et d’adaptation dans les 16 pays membres de cette commission.

Au cours de la réunion du conseil, le ministre de l’Énergie, des mines et de l’environnement, Aziz Rabbah, a souligné que si l’attention du monde est portée actuellement sur les implications économiques, sociales et politiques de la pandémie, il ne faut pas oublier l’autre crise qui pointe à l’horizon depuis plusieurs années, à savoir la crise climatique.

Dans ce sens, le ministre a souligné que le Centre 4C, de par les missions qui lui sont dévolues, devra jouer un rôle important dans le futur, notamment en termes de renforcement des capacités, d’échange d’expériences et d’aide à la prise de décision politique en matière de changement climatique au Maroc et en Afrique. Pour sa part, la directrice du Centre 4C Maroc, Rajae Chafil, a précisé que cette année a vu le développement des activités de renforcement des capacités à grande échelle, avec une attention particulière envers les acteurs des territoires, notamment les élus, les administrations régionales et les ONG.

« L’objectif est de renforcer la prise en compte des changements climatiques » dans les politiques de développement et de promouvoir une budgétisation « climato-sensible », a-t-elle ajouté. Cette année a été également l’occasion de démarrer un programme de renforcement de capacités au profit de jeunes experts issus des secteurs publics et privés, répartis en deux « Master Class » afin de former une pépinière de jeunes experts dans ce domaine et de promouvoir la création d’emplois dans le domaine des « services climatiques ».

Depuis la COP22 de Marrakech, le Centre 4C Maroc est devenu un acteur incontournable au niveau africain en s’affirmant comme premier centre à apporter son appui à près de 35 pays africains, rassemblés au sein de la Commission Climat du Bassin du Congo et la Commission Climat du Sahel, créées à l’initiative de SM le Roi lors du Sommet Africain de l’Action organisé en marge de la COP22. Ce conseil d’administration a été l’occasion de passer en revue les réalisations accomplies par ce centre d’excellence au cours de l’année écoulée ainsi que la planification prévisionnelle pour la période 2020-2021.