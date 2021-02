Le Centre Robert Kennedy s’agite pour les séparatistes

«L’administration Trump a joué avec le feu», a estimé la patronne du Centre américain dans un récent article. «Pour que la situation ne s’aggrave pas davantage, l’administration Biden doit rapidement annuler la décision dommageable de Trump sur le Sahara occidental en déclarant son désaccord», a recommande K. Kennedy.

Prenant faits et cause pour le Polisario, cette marocophobe convaincue a demandé la nomination d’un nouvel envoyé personnel du secrétaire général pour le Sahara occidental. Un poste vacant depuis la démission de l’Allemand Horst Köhler «pour des raisons de santé» en mai 2019. K. Kennedy dont la proximité avec la séparatiste Aminatou Haidar est archi-connue, a également revendiqué l’élargissement du mandat de la MINURSO à la surveillance des droits de l’Homme au Sahara.

Contrairement à John Bolton, James Baker ou encore James Inhofe, politiques connus pour appartenir au Parti Républicain, la présidente du Centre Robert Kennedy est proche du Parti Démocrate.

L’alerte de Madrid

En parallèle, force est de signaler que le chargé d’affaires à l’ambassade US à Madrid a jeté un pavé dans la mare en invitant, via un entretien accordé à El Païs, la nouvelle administration américaine d’annuler la reconnaissance de la marocanité du Sahara. Conrad Tribble qui s’inscrit en faux vis-à-vis de nombre de diplomates US a affirmé que les Etats-Unis sont conscients de «l’importance» que revêt le dossier du Sahara occidental pour l’Espagne. «C’est l’une des nombreuses questions qui font l’objet d’un examen. Il y a un dialogue avec tous les acteurs dans le cadre des Nations unies mais nous n’avons pris aucune décision. Le secrétaire Blinken a déclaré qu’il voulait comprendre le contexte et les engagements» , a-t-il laissé entendre. Et de marteler en réponse à une question qualifiant la décision de Donald Trump du 10 décembre d’ «unilatérale»: «Ce que je peux réaffirmer, c’est que cette administration souhaite consulter les alliés et soutenir les institutions multilatérales telles que l’ONU et toute décision prise dans un cas comme celui-ci (le Sahara) s’inscrirait dans ce cadre».

Il y a lieu de signaler aussi qu’Arancha Gonzalez, ministre espagnole des Affaires étrangères, avait invité l’équipe Biden à «retourner au multilatéralisme», précisant à la mi- décembre au micro de la radio Onda Cero qu’ «il n’y a pas de place à l’unilatéralisme dans la gestion des relations internationales». Elle a aussi insisté sur le fait que c’est à l’administration Biden que «revient d’évaluer la situation (sur le Sahara) et voir de quelle manière elle va se positionner et travailler en vue d’une solution juste et durable qui ne dépend pas d’un alignement d’un moment sur un camp ou sur l’autre».

Le mardi 16 février, le chef de la diplomatie US Antony Blinken a eu sa première conversation téléphonique avec A. Gonzalez le 16 du mois, soit deux semaines après la discussion à distance, du 2 février, entre Jake Sullivan, conseiller à la sécurité des Etats-Unis, et Emma Aparci, conseillère diplomatique en chef du Premier ministre espagnol, Pedro Sanchez.