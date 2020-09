Le cerveau derrière l’assassinat d’I. Moughniyeh, enfin, dévoilé

Selon ce site qui s’active à Portland dans l’Oregon, et se présente comme spécialisé dans les divulgations des secrets de sécurité nationale israélienne, l’assassinat du chef martyr Imad Moughniyeh porte la signature de Noam Erez qui occupait, à l’époque, le poste de cadre supérieur du renseignement israélien. Il était en charge de tout le spectre opérationnel de l’organisation. Et il était le représentant de Tamir Pardo, qui était alors le numéro deux du Mossad.

A en croire Richard Silverstein, auteur de l’article de Tikkun Olam, l’identité du commanditaire de cette «black op» réalisée à Damas, capitale de la Syrie, a été tirée de l’ouvrage du journaliste israélien Yossi Melman « Des espions imparfaits ». Celui-ci signale la première initiale du personnage auquel le Mossad a confié la confection de la bombe qui avait été déposée dans la voiture proche de celle de Moughniyeh. Un certain N., qui constitue la première lettre de Noam Erez, selon Silverstein.

N’ayant pu succéder à Tamir Pardo à la tête du Mossad après 2015, en raison du refus de l’épouse du Premier ministre israélien, Sarah Netanyahu qui lui aurait préféré Yossi Cohen, il a depuis quitté le Mossad. Il a alors rejoint son ex-patron Pardo pour présider une startup de cybersécurité, XM Cyber, dont le siège se trouve à Seattle aux Etats-Unis.

« N. Erez a commencé sa carrière de 30 ans dans le renseignement israélien dans une division d’opérations spéciales où il a rapidement gravi les échelons, assumant finalement le poste de commandant de la division. Après avoir terminé avec succès son mandat de commandant, M. Erez a pris la direction de la division des opérations technologiques, où il a planifié et exécuté une stratégie de croissance pour les cyber- capacités, l’amenant à une position de leadership mondial. À la suite de ce rôle, M. Erez a occupé le poste de chef de cabinet, où il a supervisé la planification budgétaire à long terme, les ressources humaines et la planification des ressources de l’ensemble de l’organisation », peut-on lire dans l’article qui rapporte des extraits du livre de Melman.

C’est un coup de pub pour le personnage et sa société, assure l’expert palestinien pour les questions israéliennes Alif Sabbagh à la chaine de télévision libanaise al-Mayadeen Tv. D’autant que l’article étale les compétences et de performances d’Erez. Selon A. Sabbagh, des informations pareilles ne peuvent être diffusées dans un livre paru en Israël sans feu vert de la part de la censure israélienne. Le fait de relayer les information via une partie tierce, voir des médias occidentaux, fait partie des manœuvres manipulatrices israéliennes pour envoyer des messages. Dans ce cas, la question se pose sur les réelles intentions des dirigeants israéliens. Surtout dans un timing pareil.

En tout cas, un responsable israélien avait avancé vendredi que la liquidation du numéro un du Hezbollah sayed Hassan Nasrallah était plausible. Une information qui ne révèle rien de nouveau. Le même jour, les Etats-Unis ont accusé le Hezbollah d’avoir multiplié les « caches de nitrate d’ammonium » dans plusieurs pays européens, semblant suggérer un possible lien entre le mouvement chiite libanais et la récente explosion meurtrière au port de Beyrouth, provoquée par cette substance. « Depuis 2012, le Hezbollah a établi des caches de nitrate d’ammonium à travers l’Europe, en transportant des kits de premiers secours dont les poches de froid instantané contiennent cette substance », a dit le coordinateur américain pour le contreterrorisme, Nathan Sales. « Ce genre de caches ont été trouvées dans plusieurs pays, dont le Royaume-Uni, la Grèce, la France, l’Italie et plusieurs autres », a-t-il ajouté dans une conférence jeudi, dont la transcription a été transmise vendredi à l’AFP. Il a également évoqué des passages de ce produit par la Belgique, l’Espagne et la Suisse. Certains de ces stocks ont été « détruits », a-t-il précisé.Toutes ces assertions ont été démenties par plusieurs pays européens, la France en tête, en les jugeant sans fondement.

L’article de Tikkun Olam rappelle que l’assassinat d’I. Moughniyeh avait été décidé de concert entre le Mossad et la CIA, pour son rôle présumé dans les attaques contre le siège des Marines à Beyrouth, et contre l’ambassade d’Israël et le centre de la communauté juive à Buenos Aires en Argentine.