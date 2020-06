Le chaos libyen appelé à durer… 

La Libye toujours déchirée par une guerre civile dévastatrice opposant le Gouvernement d’Union Nationale (GNA) du président Fayez el-Sarraj, à l’Armée Nationale Libyenne (ANL) du maréchal autoproclamé Khalifa Haftar. Assiégeant la capitale durant plusieurs mois, ses troupes n’ont pas réussi, en dépit des armes dont il dispose, d’entrer en vainqueur à Tripoli. Le GNA, soutenu par la Turquie en hommes et en armes, a fait plus que résister. Il cherche aujourd’hui à réduire au strict minimum l’influence du GNA. Mais rien n’est encore tranché dans cette sale guerre où l’intérêt du peuple libyen passe au second plan face aux appétits des deux frères ennemis et de la voracité de leurs soutiens.