Le chaos libyen fait ruer dans les brancards la diplomatie française

Au début mai, un rapport d’experts de l’ONU a confirmé une présence en Libye de mercenaires du groupe Wagner, réputé proche du président russe. Plusieurs centaines sont actuellement mobilisés sur place, selon le GNA. La Russie a aussi récemment dépêché des avions de chasse pour soutenir les mercenaires au sol, a accusé mardi l’armée américaine.

« On ne peut imaginer une situation de conflictualité de ce type, une ‘syrianisation’ à 200 kilomètres des côtes européennes », a souligné J.Y Le Drian en pointant les menaces sur « notre propre sécurité et celle des voisins y compris la Tunisie, l’Algérie ».

Le chef de la diplomatie française a appelé au respect de l’accord de Berlin, conclu en janvier, qui prévoit un retour au cessez-le-feu et à un processus politique. Accord duquel le maréchal autoproclame Khalifa Haftar s’était soustrait en boudant la rencontre.

« Il suffit de le mettre en œuvre, puis qu’on respecte l’embargo (sur les armes), puis que les forces étrangères se retirent », a-t-il insisté, en précisant qu’il aborderait ce sujet avec son homologue italien la semaine prochaine en Italie.

La Russie soutient le maréchal Haftar au côté des Emirats arabes unis, de l’Egypte et de l’Arabie saoudite. La France est aussi soupçonnée, malgré ses dénégations, de soutenir le maréchal qui a fait ses classes aux USA après un passage à vide du temps du colonel Kadhafi.

« La crise s’aggrave puisque, je n’ai pas peur du mot, nous sommes devant une ‘syrianisation’ de la Libye », a-t-il lancé devant la Commission des Affaires étrangères et de la Défense du Sénat. Le maréchal K. Haftar, homme fort de l’Est libyen, mène depuis plus d’un an une offensive visant à s’emparer de Tripoli, siège du Gouvernement d’union nationale (GNA) soutenu par l’ONU. « Le Gouvernement d’union nationale est appuyé par la Turquie qui importe sur le territoire libyen des combattants syriens qui sont en nombre significatif, (c’est-à-dire) plusieurs milliers », a relevé le chef de la diplomatie française.