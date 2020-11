Le chef de la diplomatie française adopte la rhétorique J. Biden 

«Nous sommes dans une phase que Joe Biden dit être d’une « incroyable irresponsabilité », et je partage ce propos de Joe Biden. Je constate que la déclaration de Joe Biden correspond à la réalité», a affirmé dimanche le chef de la diplomatie française dans l’émission «Le Grand Jury RTL/Le Figaro/LCI», dans un rare commentaire sur les affaires intérieures américaines. Le ministre français a néanmoins dit croire en la «solidité de la démocratie américaine, qui sera au rendez-vous».

Evoquant les «recours engagés par l’équipe de Donald Trump pour s’assurer, dans des Etats où les scores étaient un peu justes, s’il n’y avait pas eu mauvais comptage», J-Y Le Drian a rappelé que ce type de démarche avait «déjà eu lieu» en Floride lors de l’élection américaine de 2000. Mais «là où ça va devenir plus compliqué, c’est autour du 8 décembre, au moment où les Etats vont désigner les grands électeurs […] et là on apprend qu’il y aurait des pressions pour ne pas reconnaître le résultat tel qu’il avait été acté», a encore souligné le chef de la diplomatie française.

«Je n’ai pas à m’insérer dans la politique américaine», a-t-il tempéré, en estimant que «les Américains sont suffisamment majeurs pour prendre leurs responsabilités à cet égard et je constate que Joe Biden l’a fait».

J. Biden a fustigé trois jours plutôt «l’incroyable irresponsabilité» de D. Trump et ses «messages incroyablement préjudiciables envoyés au reste du monde sur le fonctionnement de la démocratie» US en refusant de s’avouer battu. Sur le plan des affaires étrangères, «je n’ai pas constaté de volonté de politique de terre brûlée» de la part de l’administration Trump, a néanmoins souligné J-Y. Le Drian, après avoir rencontré, il y a une semaine à Paris, le secrétaire d’Etat américain Mike Pompeo. «Il n’empêche que sur quelques sujets il faut faire preuve d’une grande précaution», a-t-il prévenu, en évoquant notamment l’Irak, où Washington mène une coalition internationale contre le groupe Etat islamique, et dont Washington menace de se retirer. «Ce qui serait difficile, c’est de constater dans les deux mois qui viennent que des postures de politique internationale soient prises par les Etats-Unis qui remettraient en cause des engagements collectifs», a-t-il conclu.