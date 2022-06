Le chef de la diplomatie iranienne à Ankara : Plus d’affinités que de désaccords ?

« La Turquie et l’Iran doivent poursuivre leur coopération car le terrorisme est un ennemi commun pour nous tous », a souligné le chef de la diplomatie turque. La Turquie a également dénoncé les « sanctions unilatérales » à l’encontre de l’Iran et exprimé l’espoir d’une relance de l’accord nucléaire de 2015. « Nous nous sommes opposés aux sanctions unilatérales imposées à l’Iran. Nous n’approuvons pas ces sanctions », a déclaré le chef de la diplomatie turque. M. Cavusoglu a exprimé l’espoir que l’accord nucléaire soit rétabli et que toutes les parties prennent les mesures nécessaires à cet égard.

L’ancien président américain Donald Trump a retiré son pays de l’accord historique en mai 2018, ce qui a été suivi par le rétablissement des sanctions contre l’Iran dans le cadre de la campagne de « pression maximale ».

L’accord nucléaire sera bénéfique pour la région, a noté le ministre turc, ajoutant qu’il aura des « répercussions positives » sur le développement des relations régionales. « Nous déploierons davantage d’efforts pour augmenter le volume de nos échanges. Les deux pays continueront à coopérer dans le cadre des efforts visant à défendre la cause palestinienne ». Les deux pays ont des « relations historiques bien ancrées. Ankara est déterminé à renforcer les relations avec l’Iran dans tous les domaines », a-t-il souligné.

M. Cavusoglu a indiqué que son homologue et lui ont abordé non seulement les questions régionales mais aussi les questions liées au terrorisme.

H. Amir-Abdollahian, a affirmé avoir discuté d’une feuille de route visant à améliorer les relations dans plusieurs domaines. « Nous allons créer un comité chargé de traiter les questions de changement climatique le long de notre frontière », a-t-il fait savoir. Il a souligné que les préoccupations de la Turquie en matière de sécurité en Syrie doivent être prises au sérieux et résolues rapidement.

Négociations indirectes

L’agence de presse iranienne Tasnim, citant une source anonyme du ministère des Affaires étrangères, a rapporté que Ali Bagheri, négociateur en chef iranien sur le nucléaire, était attendu au Qatar mardi pour « des négociations sur la levée des sanctions ». À Washington, un porte-parole du département d’État a confirmé que les pourparlers se tiendraient cette semaine dans la capitale qatarie, Doha.

Saïd Khatibzadeh, porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, a indiqué que ces négociations auront lieu « dans les prochains jours, cette semaine ». Selon lui, elles « ne concerneront pas la dimension nucléaire, mais des divergences sur la question de la levée des sanctions » américaines contre l’Iran.

Lors d’une visite surprise à Téhéran samedi, Josep Borrell avait fait une annonce similaire, en déclarant que ces pourparlers seraient distincts de ceux menés par l’UE à Vienne entre l’Iran et les grandes puissances.

S. Khatibzadeh a exprimé l’espoir de « résultats positifs » des pourparlers. « Si Washington apporte des réponses, alors nous pourrons faire le travail rapidement […] La balle est dans le camp de Washington », a-t-il dit, rapporte l’AFP.

Le Qatar, qui entretient de meilleures relations avec Téhéran que la plupart des monarchies arabes du Golfe, souhaite jouer un rôle de plaque tournante diplomatique, Doha ayant déjà notamment aidé à organiser des pourparlers entre les États-Unis et les talibans.

Les pourparlers pour relancer l’accord sur le nucléaire ont commencé à Vienne en avril 2021, mais ont échoué en mars de cette année en raison des divergences entre Américains et Iraniens, qui exigent notamment des garanties pour que Washington ne se retire plus de l’accord. L’Iran avait également demandé que l’armée idéologique du pouvoir, les Gardiens de la révolution, ne soit plus considérée comme une organisation terroriste par Washington. Mi-juin, l’administration Biden a déclaré qu’avoir été affilié à cette unité ne serait pas un motif de refus d’entrée aux États-Unis pour les Iraniens n’ayant eu d’autre choix que d’y servir.