Le chef de la diplomatie iranienne à Bagdad

La Zone verte abrite la plupart des institutions du pouvoir irakien mais aussi l’ambassade des Etats-Unis. Depuis octobre, 36 attaques ont visé des intérêts américains en Irak, attribuées aux factions armées pro-Iran.

Les Américains, qui conservent plusieurs milliers de soldats en Irak, ont utilisé pour la première fois début juillet aux abords de leur ambassade des C-RAM, un dispositif conçu pour intercepter des roquettes. Dimanche, leurs tirs n’ont pas été entendus dans la Zone verte, selon des témoins sur place. Cette nouvelle attaque, qui n’a pas été revendiquée, intervient au début d’une intense semaine diplomatique pour l’Irak.

Dimanche, M.J. Zarif a rencontré son homologue irakien Fouad Hussein ainsi que le Premier ministre Moustafa al-Kazimi et le président Barham Saleh, avant de rencontrer les autorités du Kurdistan autonome à Erbil. Le chef de la diplomatie iranienne a entamé sa visite à Bagdad par une visite sur les lieux de l’attentat ayant coûté la vie au général Qassem Soleimani, chef de la force Al-Qods, et Abou Mahdi Al-Mohandis, chef de file des Hachd al-Chaabi, lors d’un raid de drones US sur ordres du Président américain. Nombre d’observateurs y voient un signal clair de Téhéran de ne pas lâcher l’affaire.

Lundi, M. Kazimi doit se rendre en Arabie saoudite pour y rencontrer notamment le prince héritier Mohammed ben Salmane, avant de rejoindre Téhéran pour des entretiens avec le guide suprême, l’ayatollah Ali Khamenei. M. Kazimi, toujours patron du renseignement, un poste depuis lequel il a pu tisser des liens régionaux, pourrait jouer un rôle de médiateur entre Ryad et Téhéran.

L’Arabie saoudite et son allié américain sont à couteaux tirés avec l’Iran, auquel ils disputent l’influence au Moyen-Orient. L’Irak, voisin des deux puissances régionales, est régulièrement le théâtre de tensions entre Washington et Téhéran.

M. Kazimi est aussi attendu à Washington dans les prochaines semaines pour renégocier la présence américaine en Irak. Cette visite, la première depuis trois ans d’un Premier ministre irakien, doit entériner un réchauffement diplomatique, notamment entaché par les tirs de roquettes et des raids américains meurtriers en Irak, notamment celui ayant tué à Bagdad le général iranien Qassem Soleimani et son lieutenant irakien