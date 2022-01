Le chef de la diplomatie iranienne à Doha : Renforcer la coopération et plus si affinités…

T. bin Hamad a également insisté sur l’importance de la coopération des deux parties dans le domaine des questions régionales et sur l’intérêt de son pays à élargir la coopération bilatérale.

Le ministre des Affaires étrangères de la République islamique d’Iran, en visite à Doha dans le cadre de la deuxième étape de sa tournée régionale, a souligné la nécessité de cristalliser la coopération entre les deux pays dans le domaine économique, compte tenu des avantages dont jouit la République islamique d’Iran. H. Amir Abdollahian a également expliqué la politique du gouvernement iranien dans les relations avec les pays voisins, notant l’échange de délégations entre Téhéran et Doha au plus haut niveau pour se concerter sur les questions d’actualité. Le ministre iranien a clarifié la vision régionale, insistant sur la volonté de la République islamique d’Iran de renforcer le développement des relations avec les pays de la région dans des formats bilatéraux ou multilatéraux.

Les derniers développements des pourparlers de Vienne sur la levée de l’embargo et les questions liées à l’Afghanistan et au Yémen figuraient parmi les questions soulevées par le ministre iranien des Affaires étrangères lors de la réunion, où l’émir du Qatar a également expliqué le point de vue de son pays sur ces questions.