Le chef de l’Etat mauritanien atteint de Convid+ : Message royal de compassion

Le souverain y affirme «avoir appris avec une vive émotion et une profonde préoccupation la nouvelle de la contamination du président mauritanien au coronavirus, implorant le Très-Haut de lui accorder prompt rétablissement et pleine santé, et de le préserver pour continuer à conduire le peuple mauritanien frère sur la voie de la réalisation de ses aspirations à davantage de progrès et de prospérité».

Le roi dit aussi aspirer «à davantage d’action commune afin de poursuivre le renforcement et la consolidation des relations de fraternité et de coopération fructueuse existant entre les deux pays».

Lors de la visite officielle à Alger les 26 et 27 décembre, Ould El Ghazouani n’a pas été le seul testé positif au Covid-19 puisque les ministres qui l’ont accompagné lors de ce déplacement ont également contracté le virus.