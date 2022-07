Le chef d’état-major de Tsahal au Maroc : Une visite israélienne de plus dénoncée

Dans une déclaration publiée sur sa page Facebook, le groupe a dénoncé «une autre étape qui est extrêmement dangereuse» et un «crime très odieux contre le peuple marocain et les peuples de la nation, en particulier le peuple palestinien».

«La visite du chef de terrorisme, le chef d’état-major de l’armée criminelle sioniste, Aviv Kohavi, au Maroc a été annoncé dans le contexte de l’accélération frénétique de la normalisation au Maroc depuis l’annonce du soi-disant accord tripartite fatidique», ajoute le groupe. Ce dernier a condamné «dans tous les termes (…) ce crime majeur de normalisation en accueillant un criminel de guerre sioniste dont les mains dégoulinent du sang et des restes de milliers de fils et d’enfants du peuple palestinien et des peuples de la nation , y compris les enfants marocains dans la bande de Gaza lors de la dernière guerre (Ramadan 2021)».

Le Groupe de travail national pour la Palestine a renouvelé sa détermination de «poursuivre la lutte populaire jusqu’au renversement de la normalisation et des normalisateurs et l’expulsion du Bureau de liaison sioniste».

David Govrin, chef du bureau de liaison israélien à Rabat, a annoncé samedi que le chef d’état-major de l’armée israélienne est attendu lundi au Maroc. «Cette visite constitue une nouvelle étape, après celle du ministre israélien de la Défense en novembre dernier, dans la consolidation des relations privilégiées entre les deux pays face aux enjeux régionaux communs», a ajouté le diplomate.

Le renforcement de la coopération militaire entre le Maroc et Israël sera au cœur de la visite qu’effectue le chef d’état-major de l’armée israélienne. «L’un des sujets qui seront abordés (au Maroc) cette semaine sera le partage des connaissances, l’entraînement – la capacité de s’entraîner ensemble à des manœuvres – le développement des armes, le transfert du savoir-faire et peut-être aussi d’armement», a déclaré le porte-parole de l’armée israélienne, le général de brigade Ran Kochav, relaient des médias internationaux qui citent Ynet TV.

Pour rappel, le ministère israélien de la Défense a annoncé, le 2 juillet, que des éléments de Tsahal ont pris part à la 18e édition de l’ »African Lion 2022″, coorganisée du 20 au 30 juin 2022, par les armées du Maroc et des Etats-Unis.

Le Maroc et Israël ont signé , le 24 novembre 2021, un protocole d’accord militaire. Un acte officialisant des relations sécuritaires entre les deux Etats, qui remontent aux premières années de l’indépendance du royaume. Ce cadre marque «le début d’une coopération officielle en matière de sécurité entre les deux [pays]. Il comprend la formalisation du partage de renseignements et permettra d’établir des liens entre leurs industries de la défense, les achats d’armements et les exercices conjoints», s’était félicité alors Benny Gantz, ministère israélien de la Défense, dans des déclarations aux médias israéliens.

En novembre 2019, le ministre délégué à l’Administration de défense nationale, Abdellatif Loudiyi a laissé entendre devant les députés que «le royaume cherche à développer la maintenance des équipements militaires en imposant, dans la mesure du possible, à ses fournisseurs de s’engager à transférer la technologie de maintenance des équipements acquis aux services des Forces armées royales».

La preuve par Genève

Le Maroc et Israël ont signé, lundi à Genève, un mémorandum d’entente sur la propriété intellectuelle, en marge de la 63e série de réunions des Assemblées générales des États membres de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI). L’accord a été signé au siège de l’OMPI par Abdelaziz Babqiqi, directeur général de l’Office marocain de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC), et Ofir Alon, directeur exécutif d’Israel Patent Office (ministère de la Justice), en présence de Daren Tang, directeur général de l’OMPI.

La cérémonie conjointe de signature, présidée par Omar Zniber, ambassadeur représentant permanent du Maroc à Genève, et Meirav Eilon Shahar, ambassadrice représentante permanente d’Israël à Genève, s’est déroulée en présence de nombreux Chefs de missions diplomatiques et des personnalités de la Genève internationale.

L’objectif de ce mémorandum d’entente est de fournir des mécanismes pour promouvoir la coopération dans le domaine de la protection de la propriété industrielle et ainsi stimuler l’innovation et renforcer les relations entrepreneuriales entre les innovateurs des deux pays.

Le Mémorandum, conclu pour une durée de 5 ans reconductible tacitement pour la même période, vise également à développer l’échange de connaissances et le partage d’informations entre les deux offices nationaux de propriété intellectuelle et à fournir une assistance aux petites et moyennes entreprises dans le domaine de la protection de la propriété industrielle.

Intervenant à l’occasion, A. Babqiqi a rappelé que le Maroc a adopté récemment une nouvelle stratégie 2022-2026 pour renforcer le système de propriété intellectuelle au Maroc, afin de soutenir l’écosystème de l’innovation et de mieux s’aligner sur les Objectifs de développement durable. Pour sa part, M. Eilon Shahar a souligné que cet accord permettra aux entrepreneurs et aux innovateurs de «construire un avenir plus prospère et durable pour les générations futures en Israël et au Maroc». «Nous apprécions cette coopération bilatérale et nous nous efforcerons de l’étendre à l’ensemble de la scène multilatérale depuis Genève», a-t-elle indiqué.