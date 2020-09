Le chef d’état-major des Armées françaises à Rabat

Ce déplacement s’inscrit dans le prolongement de celui, en février 2020, de Florence Parly, ministre des armées françaises et de la visite en France, en février 2019, du général de corps d’armée Abdelfatah Louarak et illustre l’excellence des relations de défense entre le Maroc et la France.

Le général d’armée François Lecointre s’entretiendra tour à tour avec Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Abdeltif Loudyi, ministre Délégué auprès du Chef du Gouvernement, Chargé de l’Administration de la Défense Nationale, avec le général de corps d’armée Abdelfatah Louarak, des officiers généraux de l’état-major général ainsi qu’avec les inspecteurs des Forces Royales Air et de la Marine Royale.

Au-delà des échanges qui seront conduits autour des nombreux sujets d’intérêt commun, le chef d’état-major des Armées françaises interviendra devant les officiers du Collège Royal de l’Enseignement Militaire Supérieur et se rendra à l’Académie Royale Militaire.

Ces rencontres permettront de renforcer la coopération militaire entre la France et le Maroc et d’explorer de nouvelles pistes d’approfondissement de la relation. »