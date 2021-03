Le ciel gronde entre Américains et Russes: Joe Biden qualifie Vladimir Poutine de «tueur» !

« Vladimir Poutine a tenté d’interférer dans les élections, il a soutenu Donald Trump », entame le journaliste vedette d’ABC, George Stephanopoulos, en évoquant les déclarations du directeur de la Sécurité nationale, avant d’interroger : « Quel prix doit-il payer ? » « Il payera un prix », répond le président américain J. Biden, qui ajoute : « Je le connais relativement bien ».

« Vous avez dit qu’il n’avait pas d’âme » renchérit le journaliste. Le président répond : « Oui, j’ai dit cela. J’étais seul avec lui dans son bureau et c’est venu comme cela. Le président Bush avait dit qu’il l’avait regardé dans les yeux et qu’il y avait vu une âme. J’ai dit : « Je vous regarde dans les yeux et je ne pense pas que vous ayez une âme ». Il m’a répondu : « On se comprend ». »

Le journaliste reprend : « Donc vous connaissez Vladimir Poutine. Vous pensez que c’est un tueur ? « Oui, je le pense », lui répond le président. Et le journaliste insiste : « donc quel prix doit-il payer ? » « Vous le verrez bientôt », élude le président. Ce dernier n’a pas précisé s’il pensait à l’empoisonnement en août, de l’opposant russe Alexeï Navalny, dont Washington exige la relaxe, imputé par le renseignement américain à Moscou.

L’hôte du Bureau Ovale affiche depuis son arrivée à la Maison Blanche en janvier une grande fermeté à l’endroit de son alter égo russe, ce qui le démarque nettement vis-à-vis de la bienveillance à l’égard du Maitre du Kremlin pour laquelle son prédécesseur Donald Trump a été critiqué y compris dans son camp républicain.

J. Biden a toutefois réaffirmé qu’il voulait « pouvoir » travailler avec les Russes « quand c’est dans notre intérêt commun», à l’instar de la prolongation de l’accord de désarmement nucléaire New Start, où encore dans le spatial.

Mais ses commentaires n’ont pas été du goût de Moscou. Dans une première réaction d’un responsable russe de haut rang, le président de la Chambre basse du Parlement et proche de Vladimir Poutine a dénoncé « de l’hystérie due à de l’impuissance ».

« Poutine est notre président et une attaque contre lui, c’est une attaque contre notre pays », a écrit sur son compte Telegram Viatcheslav Volodine. « Avec ses déclarations, Biden a insulté les citoyens de notre pays », a ajouté celui qui fut le numéro deux de l’administration présidentielle russe entre 2011 et 2016. « Il n’y a qu’une seule explication à tout cela : tout ce que les États-Unis font pour nous créer des problèmes a échoué, qu’il s’agisse des sanctions, des menaces ou de l’ingérence dans nos affaires internes », commente encore le président de la Douma.

La réaction outrée de V. Volodine n’est pas surprenante en ce sens qu’il s’agit de la première fois qu’un président US ose qualifier V. Poutine de tueur. Lorsque la même question avait été posée à D. Trump, ce dernier avait botté en touche et même Barack Obama réputé pour ses positions hostiles à la Russie, n’était pas allé aussi loin dans ses propos.

La Russie a annoncé avoir rappelé son ambassadeur aux États-Unis pour consultations, tout en assurant vouloir éviter la « dégradation irréversible » des relations avec Washington, qui se trouvent « dans un état difficile » depuis des années. Selon un communiqué du ministère russe des Affaires étrangères, l’ambassadeur Anatoli Antonov a été rappelé à Moscou « pour des consultations afin d’analyser ce qu’il faut faire et où aller en ce qui concerne les relations avec les États-Unis ».

La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, l’a fait savoir par un communiqué publié sur Internet. « La nouvelle administration américaine est au pouvoir depuis presque deux mois, explique-t-elle. C’est une bonne raison pour évaluer ce qui est fait par l’équipe de Joe Biden ».

Le renseignement US est aussi en train de mener un examen de différents autres faits dont les États-Unis ont déjà ouvertement soupçonné la Russie, dont une récente cyberattaque géante et le versement de primes à des talibans pour qu’ils tuent des soldats américains en Afghanistan.

Dans un tout nouveau rapport, les autorités US ont par ailleurs accusé « des acteurs liés au gouvernement russe » de nouvelles ingérences électorales en 2020. V. Poutine « en paiera les conséquences », a également dit Joe Biden à ce sujet.

La Russie a également dénoncé mercredi les accusations d’ingérence électorale. Ce rapport est « incorrect, tout à fait sans fondement et sans preuves », a déclaré à la presse le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. « La Russie ne s’est pas ingérée dans les élections précédentes » de 2016 ayant abouti à la victoire de D. Trump « et elle ne s’est pas ingérée dans les élections de 2020 » remportées par J. Biden, a-t-il assuré. Selon lui, ce rapport est un « prétexte pour remettre à l’ordre du jour la question de nouvelles sanctions » contre la Russie.