Le citoyen au centre des ruptures digitales à opérer au Maroc

L’Alliance des économistes istiqlaliens (AEI) affirme avoir constaté ces dernières semaines un «mouvement inédit de transformation digitale» auquel ont adhéré aussi bien des utilisateurs (télétravail et enseignement à distance, etc.), que des opérateurs (plateformes, applications, etc.).

Dès lors, le gouvernement est appelé à consolider ce processus de transformation digitale à travers une nouvelle génération d’initiatives et de réformes dans le cadre d’une stratégie volontariste anticipant le déploiement du futur modèle de développement. L’Association décline en quatre les axes stratégiques d’une telle transformation qui repose sur une douzaine de mesures.

Le premier axe vise à garantir les prérequis institutionnels, RH et télécom nécessaires à une transformation digitale porteuse d’emplois et de croissance.

Pour cela, il est nécessaire de former les ressources humaines et préparer les utilisateurs; d’adapter le cadre législatif et institutionnel et, enfin, de renforcer les infrastructures digitales et télécoms.

Quant au 2ème axe, il vise à généraliser et pérenniser le e-Gov dans une approche «Citizen-Centric».

En vue de cela, le Think tank istiqlalien appelle à créer l’identité digitale du citoyen en incluant une composante d’identité biométrique multimodale (e-mail, numéro de GSM, empreintes digitales, face, iris, etc.) sous la supervision du CNDP et une Commission nationale d’éthique à créer à cet effet. En plus, il s’agira aussi de digitaliser les services publics au niveau de l’Etat et au niveau des collectivités territoriales, outre les flux de données entre les différentes administrations (Open Data).

Enfin, il est aussi question de mettre en place des guichets uniques e-Gov, agissant comme interfaces entre le citoyen et les e-services de l’Etat.

Quant au 3ème axe, il appelle à prendre le train de la révolution numérique en formant et en équipant les citoyens.

Cela ne saurait être sans accélérer la réforme pédagogique des systèmes scolaire et universitaire en s’appuyant sur le numérique. Les universités invitées à s’impliquer devraient s’investir dans le digital et le e-Learning en les incitant à mettre un minimum de 10% de leurs budgets capex dans la plateforme « Maroc Université Numérique », à effectuer 30% de leurs formations certifiantes en ligne et à fournir gratuitement les certifications aux e-formations. Le tout, et c’est un autre point nodal, étant lié au développement d’un écosystème digital centré sur le citoyen.

Le dernier axe est, lui, tourné résolument vers le e-commerce et la télé-médecine, deux opportunités majeures pour un développement inclusif du Maroc. Cela appelle à vulgariser le commerce électronique auprès des chefs d’entreprises, des porteurs de projets et des consommateurs et à fiabiliser la transaction commerciale électronique. Enfin, il s’agira d’encourager la télémédecine pour améliorer l’accessibilité des soins de bases, contribuer à la digitalisation du secteur et réduire les déserts médicaux.